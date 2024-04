Viola come il Mare 2, esperienza shock per Francesca Chillemi: faccia a faccia con il suo killer “innamorato”

Viola come il Mare 2, per la Chillemi si parla di qualcosa di sconvolgente. Incontro con il killer.

Manca davvero poco al fischio d’inizio alla messa in onda, in prima serata su Canale 5 del secondo atto di Viola come il Mare. Inizialmente le prime tre puntate, come annunciato dall’ AD delle Reti Mediaset Piersilvio Berlusconi, andranno in onda in esclusiva su Mediaset Infinity. Sulla Rete Ammiraglia dell’Azienda invece verrà trasmessa a partire dal 3 maggio 2024.

L’attesa per la seconda stagione è davvero tantissima anche perché ritroveremo nei ruoli di indiscussi protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. Parliamo indubbiamente di due attori molto amati dagli italiani. In passato, a onor del vero, si è anche parlato di una possibile loro liason. I due diretti interessati hanno però sempre smentito a riguardo.

La Chillemi però ora sta facendo parlare di se non solo per il suo ritorno in questa fiction ma anche in un’altra di enorme successo che però è trasmessa dalla Rai. Ci stiamo riferendo con ciò a Che Dio Ci Aiuti. Il suo personaggio, la meravigliosa Azzurra, ha deciso di prendere i voti. E ora a quanto pare continuerà ad occuparsi delle ragazze in difficoltà.

Viola come il Mare 2, faccia a faccia terribile per la Chillemi

Fatto sta che ora i fan dell’ex Miss Italia, che sono decisamente molto numerosi, sono seriamente preoccupati per lei. E lo sono pure a buon ragione. Difatti lei ha vissuto sulla sua pelle di giovane donna un’esperienza durissima da digerire. Non per nulla si parla di un pazzesco faccia a faccia con un uomo spietato.

Si tratta in poche parole di un killer però innamorato. Si tratta di un amore non sano e pertanto non si potrebbe parlare assolutamente di amore vero e proprio. Piuttosto potremmo definirlo come qualcosa di assolutamente pericoloso, nocivo e morboso. Il racconto sconvolgente dei fatti che lascia senza fiato.

L’attrice e il killer innamorato, ma è solo per finzione a Teatro

In realtà questo incontro è avvenuto a Teatro. Difatti l’artista siciliana è andata in scena il 7 aprile scorso ad Orvieto, esattamente nel Teatro Macinelli. Sul palco, per due intensissimi atti de Il Giocattolaio la stessa Francesca insieme a Kabir Tavani che ha ricoperto il ruolo di un uomo che immobilizza le donne e le rende una sorta di bambole ai suoi piedi.

Per la Chillemi è stata un’esperienza molto forte e che tratta un tema tristemente attuale, posto all’ennesima potenza. Ci riferiamo alla piaga sociale della violenza sulle donne che ogni giorno nel nostro Paese fa tristemente parlare. E ora che lei è in tour anche tanti altri suoi estimatori potranno assistere a questa sua performance teatrale, decisamente molto ma molto intensa.