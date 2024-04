Grave addio inspiegabile alla RAI, il volto più famoso della rete non comparirà più in tv

Ciao ciao cara Rai, anche lui se ne va. Come è possibile?

I telespettatori sono senza parole e non sanno davvero più che pensare. Anche lui, un vero artista, molto amato dagli italiani di ogni età, ha deciso di fare le valigie e di andarsene da quell’Azienda ove ha operato con tanto successo per tanti anni. Diciamo pure che la notizia è assolutamente sconvolgente.

Dunque possiamo etichettarla, e pure a buona ragione, come una sorta di autentica doccia fredda, pardon, gelata per tantissime persone. In ogni caso c’è anche da dire, per dovere assoluto di cronaca, che ormai non c’è più da stupirsi di nulla. Difatti gli addii a livello televisivo sono sempre più repentini e imprevisti.

E, come tanti sentenziano sui Social che, si sa, sono diventati da tempo una grandissima vetrina per tutti quanti, dunque non solo per i vip, la fedeltà alla maglia non esiste più. In poche parole come i calciatori cambiano squadra anche i conduttori e grandi professionisti del Piccolo Schermo fanno lo stesso.

Ennesimo grave addio per la Rai, se ne va pure lui

Tanto più che dopo la decisione di Fabio Fazio di lasciare la Rai, dopo 40 anni di collaborazione, per approdare sul 9 con il suo seguitissimo Che Tempo Che Fa non c’è da rimanere stupiti che anche altri suoi colleghi possano in qualche maniera decidere di calcare le sue orme in tale direzione.

Di certo lo ha fatto Amadeus che ha concluso da una manciata di mesi un suo operato eccellente al Festival Di Sanremo. Per ben cinque edizioni di seguito ha svolto il duplice, quanto complesso e affascinante ruolo, di direttore artistico e di conduttore. Fatto sta che ora è un altro che ha deciso di lasciare la Rai. E si tratta pure di un suo grandissimo amico di vita. Fuori il nome!

Fiorello e il suo anno sabbatico

Stiamo infatti parlando, udite udite, del mitico Fiorello che è definito da tantissimi come uno dei più grandi showman viventi nel nostro Paese. In realtà non è stato lui a parlare di distacco. E non si parlerebbe comunque sia nemmeno di addio. Semplicemente La Stampa ha comunicato che a quanto pare lui sarebbe intenzionato a prendersi un anno sabbatico.

Resta comunque il fatto che molti inizino a sussurrare che anche lui possa decidere di approdare a Discovery, dall’amico fraterno Amadeus. In ogni caso Fiore si è sempre detto libero e di aver proposto alle varie realtà sono lavori a progetto. E intanto i suoi fan sperano di saperne qualcosa di più da parte del diretto interessato.