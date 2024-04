Ilary Blasi si scaglia contro la conduttrice in diretta tv, duro colpo in Rai: la risposta non è mancata

Ilary Blasi furiosa nei confronti della super famosa collega. Ora arriva la risposta in diretta dell’altra.

Nonostante siano passati quasi due anni dalla notizia della fine del matrimonio tra la Blasi e Francesco Totti il loro addio fa ancora notizia praticamente ovunque. Diciamo che per tutti è stato un duro colpo constatare che la favola si era dissolta e che il loro amore, che sembrava tanto forte, si era spezzato in mille pezzi.

Oggi entrambi si sono rifatti una vita dal punto di vista sentimentale. Lui è uscito prima alla scoperto con la sua nuova bellissima compagna. Parliamo di Noemi Bocchi che di mestiere svolge quello di flower designer. Ilary invece ci ha messo più tempo. Adesso è felicissima accanto all’affascinante imprenditore tedesco Bastian Muller.

I due non si nascondono più e talora sul seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, perlopiù nelle Stories, fanno capolino diverse foto di coppia. Tra l’altro lui va d’accordissimo con i tre figli di lei. E lo stesso pare che si possa dire di Noemi. Fatto sta che ora Ilary ha un’altra bella gatta da pelare.

Ilary Blasi furiosa con la collega

Adesso non è più al timone dell’Isola dei Famosi che ha condotto per svariati anni. Al suo posto troviamo la brava Vladimir Luxuria, grande amica della ex signora Totti, che ha svolto in passato il ruolo di opinionista in studio dopo aver vinto il reality quando ancora andava in onda in Rai. Ed è proprio qui che è avvenuta la replica della famosa e acclamata collega alla Blasi.

Tuttavia era stata la stessa showgirl romana, tra le più amate e apprezzate in assoluto dagli italiani, a scagliarsi per prima contro l’altra. E ora costei ha deciso di dire la sua durante una sua recente intervista televisiva che ha fatto molto parlare di se. L’ha rilasciata a Belve innanzi a una meravigliosa Francesca Fagnani.

La replica in Rai di Simona Ventura

Stiamo parlando niente meno che della mitica Simona Ventura che troviamo la domenica mattina, insieme alla splendida Paola Perego, alla condizione di Citofonare RaiDue. Nel corso della lunga chiacchierata SuperSimo ha detto la sua su ciò che in passato era successo con la Blasi. La colpa sarebbe da addurre a un semplice tweet che la Ventura ha scritto anni fa, quando la crisi non era ufficiale.

Diciamo che si mormorava che potesse essere nell’aria. Lei aveva solo raccomandato di cercare di tutelare maggiormente i figli. Era un semplice consiglio che, a detta della conduttrice, Francesco aveva preso bene, ringraziandola pure. La Blasi invece aveva commentato, alquanto piccata: “Parla come se fosse la mia migliore amica“.