Dott. Giuseppe Di Bella: “La medicina al contrario”

In questo tempo dell’inganno universale profetizzato da George Orwell, dell’oscuramento delle coscienze, dell’ecclissi della civiltà, della dittatura della pseudoscienza, la medicina è decaduta dal suo originario ruolo etico scientifico razionale a quello speculativo commerciale e al servizio di ben dissimulati e inconfessabili interessi.

La medicina al contrario non è al servizio dell’uomo

Questa che, per i fini che persegue, possiamo propriamente definire un’autentica ”Medicina al contrario”, non è al servizio dell’uomo, della verità, della salute, della vita. Ma è il mezzo per imporre una dittatura sanitaria, fine ultimo delle élite globaliste. Pertanto “La Medicina al contrario” non solo non ha alcuna razionalità, logica utilità, né basi scientifiche, ma è deleteria per la salute e la vita. Non cura ma crea la malattia, non solleva dalle sofferenze ma le induce, non salva la vita ma la sopprime.

Non è che il mezzo per realizzare quel “contenimento demografico“, quella drastica riduzione della popolazione mondiale. Fine ormai noto, ultimo, pubblicato e ammesso dagli stessi circoli di potere che impongono questa dittatura della medicina al contrario.

Nel libro “La prevenzione antinfettiva e oncologica”, ho riportato i concetti basilari della medicina basata sull’evidenza, sull’etica, sul giuramento di Ippocrate per sconfessare e superare questa autentica, reale, “medicina al contrario”, imposta dall’élite globalista.

Come si combattono infezioni e tumori

A quanti fossero interessati al libro sulla prevenzione antinfettiva e oncologica segnalo il link per tutte le informazioni relative. Le persone interessate ad avere informazioni sulla data della pubblicazione e la disponibilità del libro possono contattare l’editore cliccando su AVVISAMI, riportato nel link.

Questo mio forse ultimo libro, rappresenta il mio testamento etico scientifico clinico la conclusione, la sintesi, la conferma di progetti di ricerca iniziati negli anni ’40 dal prof. Luigi Di Bella, progressivamente e ininterrottamente sviluppati, che oggi sono assurti alla dignità di evidenze scientifiche documentate nelle banche dati biomediche.

Hanno portato ad una concezione innovativa di paradigmi di ricerca e linee terapeutiche fisiologiche razionali e a conferme cliniche pubblicate sulle banche dati biomediche. Una nuova Scienza di prevenzione e cura antinfettiva e antitumorale affrancata da condizionamenti speculativi e commerciali esente da conflitti d’interesse si sta sempre più configurando come possibilità di attingere alle più recenti scoperte scientifiche, non più finalizzate all’utopistica e illusoria uccisione citotossica, citolitica o mediante radiazioni ionizzanti di tutte le cellule tumorali, ma alla riprogrammazione dei vari fenotipi neoplastici e delle cellule staminali tumorali (CSC).

Il Prof. Di Bella e la sua multiterapia anticancro

Così come può drasticamente ridurre gli eventi avversi , non raramente gravi anche letali, di vaccinazioni coercitive generalizzate e indiscriminate. Questa nuova scienza, anticipata oltre 40 anni fa dal Prof. Luigi Di Bella, non può che basarsi su una multiterapia razionale, che intervenga sulla molteplicità e varietà delle funzioni vitali sovvertite dal cancro e dalle malattie infettive.

Considera la salute, i destini cellulari non necessariamente segnati in modo irreversibile, ma modulabili con una multiterapia biologica, che intervenga sull’intero e ampio complesso delle funzioni immunitarie e agisca nei tumori, sequenzialmente e/o contemporaneamente e sempre centripetamente, colpendo i bersagli strategici della proliferazione e mutabilità neoplastica e le molteplici reazioni vitali deviate dal cancro riconvertendole gradualmente alla normalità.

Prevenire dunque per potenziare la difesa dei nostri equilibri molecolari e biofisici più fini, valorizzando le notevoli potenzialità antitumorali e antinfettive aperte dai nuovi concetti e criteri d’impiego della vitaminologia del Prof. Di Bella, ampiamente trattati e documentati nel libro.

Il ruolo delle vitamine nella “Cura Di Bella”

La vitaminologia nel MDB, dal suo ruolo originario biochimico-vitale, è assurta a quello terapeutico razionale essenziale, volto a realizzare l’equilibrio organico, mantenendo costante il rapporto tra materia vivente e contenuto energetico e attivando ed esaltando il nostro potenziale intrinseco di auto-riparazione, prerogativa di ogni vivente. Solo una medicina basata sull’evidenza, sull’etica, sulla razionalità, può accedere alla Verità, unica Via che porta alla Vita.

Portae inferi non praevalebunt

Giuseppe Di Bella