Lavatrice, combatti i cattivi odori con un’abitudine: lo fai una volta al mese e risolvi per sempre il problema

L’importanza di una pulizia accurata e costante del proprio elettrodomestico

Tutti in casa hanno una lavatrice, simbolo della nostra modernità e del progresso tecnologico. La sua presenza all’interno di una famiglia è fondamentale per garantire sempre un bucato pulito e un risparmio di tempo e di energia umana per lavare i capi d’abbigliamento e anche coperte e lenzuola. Se un tempo i lavaggi erano appunto effettuati in maniera manuale, pesando peraltro soprattutto sulle donne, oggi il tutto si può velocizzare con la lavatrice. Bisogna però prendersene cura.

La pulizia della lavatrice potrebbe sembrare un’operazione banale, ma trascurarla può portare a problemi molto più gravi di quanto si immagini. Il calcare, i residui di detersivo e le muffe possono accumularsi, compromettendo l’efficienza della macchina e influenzando la freschezza del bucato.

Dunque un’operazione come la pulizia dell’apparecchio è cruciale, in quanto una lavatrice sporca non solo produce risultati di lavaggio scadenti, ma può anche consumare più energia e detersivo e rischiare di guastarsi più facilmente.

Quali sono i metodi migliori per eliminare i cattivi odori

I cattivi odori possono essere un segno di accumulo di sporcizia e muffa all’interno della lavatrice. Vi sono alcuni metodi efficaci applicabili per eliminarli e prevenire che essi si formino. Ad esempio si potrebbe:

effettuare un lavaggio a vuoto ad alte temperature , cioè t ra i 60 e i 90 gradi centigradi , almeno una volta al mese per eliminare i residui e prevenire la formazione di cattivi odori;

, cioè t , almeno per eliminare i residui e prevenire la formazione di cattivi odori; utilizzare prodotti specifici per la pulizia delle lavatrici , come detergenti formulati per rimuovere residui di detersivo e grasso;

, come detergenti formulati per rimuovere residui di detersivo e grasso; effettuare una pulizia naturale con aceto e bicarbonato di sodio. Questa potrebbe risultare un’opzione ecologica ed economica. L’aceto bianco è efficace contro il calcare e può essere utilizzato per pulire la vaschetta del detersivo e altre parti interne ed esterne della lavatrice.

Per chi vuole però evitare di utilizzare troppi prodotti chimici e riempire la lavatrice di detersivi differenti, è possibile anche effettuare una pulizia naturale senza l’uso di detersivi aggressivi. Tra i consigli più utili, si può tenere presente l’uso di aceto bianco e acqua per la pulizia della vaschetta dove inseriamo detersivo e ammorbidente. Non va poi sottovalutato il limone che, disciolto in acqua, può agire contro le incrostazioni di calcare. Infine il bicarbonato di sodio può essere utilizzato per creare una pasta abrasiva per pulire guarnizioni e altre parti difficili da raggiungere.

Come effettuare una manutenzione costante della propria lavatrice

Per mantenere dunque la lavatrice sempre in condizioni ottimali, è importante eseguire una pulizia regolare. Nello specifico si consiglia di pulire il filtro con una soluzione di aceto e bicarbonato, trattare la guarnizione della lavatrice con soluzioni a base di acqua e candeggina o acqua e aceto per prevenire la formazione di muffa e cattivi odori, e asciugare la guarnizione dopo ogni lavaggio e pulirla con regolarità per evitare accumuli di sporco e muffa.

Con una corretta manutenzione e pulizia regolare, è possibile garantire che la lavatrice funzioni in modo efficiente e produca sempre un bucato fresco e pulito, allungando peraltro anche la sua durata in termini di vita dell’elettrodomestico.