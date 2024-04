Amici, è successo di nuovo: il cantante si allontana dalle telecamere | Fan preoccupati per la sua salute

Amici, lo ha fatto ancora! Impossibile da crederci ma è tutto vero. Il cantante si è allontanato di nuovo. Ha forse problemi di salute?

Anche quest’anno il padre di tutti i talent ci sta regalando tantissime e intense emozioni. E ora, che da diverse settimane ormai, siamo giunti nella super seguita e attesa fase serale, di certo sono aumentate a dismisura. Non per nulla tutti gli allievi, come mettono piede nella scuola sperano di arrivarci, lottando con le unghie e con i denti per riuscirci.

Altro grandissimo è di giungere alla finalissima e di alzare al cielo la coppa del vincitore. In ogni caso, come la storia del programma ci insegna, non è fondamentale vincere per avere successo. Basti pensare ad Annalisa ed Elodie ad esempio che sono arrivate seconde e che oggi sono delle indiscusse star non solo della Musica ma del vasto mondo dello Spettacolo Italiano in toto.

E che dire di Stefano De Martino? Arrivò quinto e oggi è uno showman molto molto apprezzato non solo in Televisione ma anche a Teatro, Ha avuto modo di lavorare come attore per il Grande Schermo ed è richiestissimo come modello e testimonial per svariati marchi e numerose realtà. E poi è il re del Gossip nel nostro Paese.

Amici, lo ha fatto ancora, il cantante si è dato nuovamente alla macchia

Insomma, il momento è decisamente importante per i concorrenti, sia che si tratti di cantanti che di ballerini. E adesso dopo l’uscita di scena della ballerina Gaia per via di un brutto infortunio con la decisione degli insegnanti di far gareggiare al suo posto, dunque per procura, un’altra, c’è un altro fatto a preoccupare i numerosi telespettatori.

Parliamo dell’ennesimo allontanamento, a quanto pare del tutto volontario, di un bravo cantante dalle telecamere. Lui ultimamente non si è più visto nel corso degli ultimi daytime in studio. Il motivo non è stato spiegato dalla conduttrice. E ciò ha destato maggior preoccupazione nei cuori palpitanti dei suoi numerosi ammiratori. Tuttavia, di chi stiamo parlando?

Holden scomparso dal daytime, si teme per la sua salute

Parliamo di Holden che è indubbiamente un bravissimo cantautore e uno dei talenti più interessanti di questa edizione attualmente in corso di Amici. Fatto sta che il ragazzo possiede indubbiamente pure un carattere molto particolare, nonché molto sensibile e, per certi versi, eccessivamente fragile. Non per nulla anche a un passo del serale aveva decido di uscire di scena perché preso dallo sconforto.

Successivamente è tornato ma adesso è di nuovo scomparso. Questo suo darsi alla macchia senza tante cerimonie sta sconvolgendo molti fan della trasmissione. Tuttavia c’è anche chi sostiene che magari siano altre le cause di questo suo ennesimo allontanamento. Si parla infatti di una possibile influenza o di un contagio da Covid 19. Per ora nessuna comunicazione ufficiale è giunta e il chiacchiericcio a riguardo aumenta così a dismisura.