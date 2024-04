Amici, addio prematuro per la ballerina di Maria: tragedia e lacrime in diretta TV | Serale cancellato

Amici, la notizia è assolutamente dolorosa e sconvolgente. Si parla di addio per la ballerina di Maria De Filippi.

Anche quest’anno il padre di tutti i talent ha fatto centro. Ergo la sua ideatrice e conduttrice può di certo esserne felice e ben fiera. Non per nulla anche a questo giro i talenti, sia per quanto concerne il vasto mondo della musica che quello della danza, sono tantissimi. Non mancano poi i pettegolezzi legati per lo più alla nascita di flirt e di storie tra gli allievi all’interno della casetta.

Ed è proprio anche a causa sua, della mitica casetta per l’appunto, che sovente i professori della scuola più amata di sempre, si arrabbiano con gli studenti. Difatti molti di loro non si occupano come si deve delle faccende domestiche e non si rifanno nemmeno il letto. Mesi fa a subire una mega strigliata, con tanto di mini uscita di scena dal programma, è stato il cantautore Holden.

Ora il giovane, per l’immensa gioia dei suoi estimatori, che sono decisamente assai numerosi, si sta esibendo con successo nella super attesa e seguita fase del serale che va in onda ormai da diverse settimane in prime time su Canale 5 il sabato sera. Qui abbiamo ritrovato nel ruolo di convincenti e vincenti giudici Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

Amici, addio prematuro per l’amatissima ballerina di Maria

Fatto sta che ora una pesante e assai dolorosa ombra si è mostrata su questa fase di Amici. Difatti una ballerina è uscita tristemente di scena spezzando immediatamente in mille pezzi i cuori dei numerosi telespettatori che l’avevano vista lottare con le unghie e con i denti per essere riuscita ad arrivare fino a lì.

Del resto, si sa, è il serale l’obiettivo che tutti gli allievi tendono a voler raggiungere come iniziano il loro percorso in autunno all’interno del talent dopo essere stati scelti tra tantissimi papabili concorrenti. Fatto sta che ora per lei il serale è stato bello che cancellato. E, no, non si tornerà più indietro. La decisione è stata bella che presa. I fan sono in lacrime.

Per Gaia niente serale

In sostanza la ballerina Gaia si è infortunata. E ciò può capitare a chi balla a livello professionista. Non può esibirsi per diverse settimane. E allora che cosa hanno deciso gli autori insieme ai coach? Di farla riposare e di fare gareggiare ed esibire al suo posto per procura un’altra ballerina. Tale scelta ha immediatamente diviso il pubblico.

Tuttavia la maggior parte non ha affatto preso bene tale scelta e avrebbe di gran lunga preferito, come è per la verità già accaduto in passato, che alla ragazza fosse affidato nuovamente il banco nella prossima stagione per tentare con le proprie forze di arrivare nuovamente al serale e di rimanerci il più a lungo possibile.