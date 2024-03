Miglior parrucchiere di Roma, Ilary Blasi è qui tutte le settimane: un’esperienza esclusiva da provare

Il miglior parrucchiere della Città Eterna? Lo conosce molto bene la divina Ilary Blasi, Lei ci va ogni settimana.

Se parliamo della showgirl romana dobbiamo metterci in testa fin da subito di stare per nominare una delle conduttrici più amate in assoluto dagli italiani di ogni età. Non la vedremo al timone della prossima edizione dell’ Isola Dei Famosi che è praticamente ormai ai nastri di partenza. Difatti qui troveremo per la prima volta nelle vesti di conduttrice la strepitosa Vladimir Luxuria.

Ilary prenderà invece il posto della meravigliosa Elisabetta Gregoraci alla conduzione di Battiti Live che andrà in onda in estate su Italia Uno. Lei si è detta, dalla pagine del settimanale Chi, che le ha pure dedicato una bella copertina, molto felice di questo suo nuovo impegno anche perché lei ama moltissimo la musica.

In passato ha già tra l’altro condotto programmi musicali come il mitico Festivalbar. Inoltre ha spifferato, sempre nel corso di suddetta intervista, che è stonata ed per questo che non ha mai potuto iniziare una carriera in tale direzione. Tuttavia la Blasi, oltre a essere una brava e acclamata professionista del Piccolo Schermo, è anche un personaggio molto chiacchierato per via della sua vita privata.

Il migliore parrucchiere di Roma? Quello dove va Ilary Blasi ogni settimana

Diciamo pure che per tutto il tempo che è stata legata dal punto di vista sentimentale a Francesco Totti, prima come fidanzata, poi come moglie nonché madre dei suoi tre figli, lo è sempre stata. E quando i due hanno annunciato la fine del loro amore ha iniziato a esserlo ancora di più. Da un anno e mezzo è felice accanto all’affascinante imprenditore tedesco Bastian Muller con il quale fa decisamente sul serio.

Ilary è in super forma. Il merito è di certo della sua alimentazione che è sana, varia, bilanciata e contr9llata ma anche di tanta attività sportiva che lei pratica ogni giorno. Inoltre cerca di mantenersi idratata il più possibile. E poi ama prendersi cura di se, seguendo la moda, studiandosi vari accostamenti a livello di make up e facendosi coccolare regolarmente le sue chiome dal migliore parrucchiere di Roma. Noi ora vi sveliamo quali sia. Fuori il nome!

Alessia Solidani, la parrucchiera preferita dalla vip

Parliamo di Alessia Solidani che è anche una delle migliori amiche in assoluto della ex signora Totti. Le due infatti si frequentano spesso e volentieri e la loro amicizia ha radici profonde. Non poche sono poi le foto che le riguardano e che le vedono impegnate non solo nel salone della prima ma anche a in un giro di shopping o a una buona cena.

La Solidani possiede per la verità più saloni che trovano spazio in svariati quartieri dalla Capitale. Molte vip, non solo dunque Ilary, che è comunque una delle sue clienti più assidue, ma anche tante altre amano affidarsi a lei e al suo team per un nuovo look e una super piega. Fra di loro figurano le meravigliose Sabrina Ferilli e Michelle Hunziker.