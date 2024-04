Sindrome del prigioniero, questa malattia colpisce tutti almeno una volta nella vita: la sconfiggi in un modo solo

Soffri della sindrome del prigioniero e forse non lo sai. Tranquillo, capita a tutti prima o poi. E la puoi vincere.

In un mondo che ci vuole sempre tutti belli, forti, in forma e vincenti se ci sentiamo fragili, deboli e non al top non riusciamo a vivere bene. Già non è facile farlo vista la brutta aria che tira nel nostro Paese, figuriamoci se ci sentiamo a pezzi. La psiche comanda su tutto. Peccato che fin troppo spesso non ce ne rendiamo conto.

Difatti se stiamo male dal punto di vista psicologico poi difficilmente potremmo contare su una salute fisica importante. Lo stesso vale sovente se facciamo il discorso all’incontrario. Il problema è che in molti casi non è facile ammettere di sentirsi in difficoltà e di stare male emotivamente e mentalmente parlando.

Fino a poco tempo fa se si veniva a conoscenza del fatto che una persona, che magari occupa pure un ruolo di prestigio, andava dallo psicologo, si iniziava a sminuirla. Ciò è fortunatamente cambiato visto che non c’è assolutamente da pensare male se un individuo fa questa scelta. Peccato che ancora molte persone, fortemente retrograde, pare non lo abbiano ancora capito.

Sindrome del prigioniero, che cosa è

E sono le stesse che a quanto pare non permettono ai propri figli che vivono situazioni complicate di poter contare sul lavoro di un bravo psicoterapeuta. Tra l’altro per dare una mano alle famiglie in tale direzione a livello economico è stato pensato anche un apposito Bonus che sta andando fortissimo. Inoltre sono anche nati servizi che possiamo utilizzare rigorosamente online se non vogliamo uscire di casa.

Ed è questo proprio il punto. Il fatto talora di avere paura di farlo. Di varcare quella porta o anche solo di scendere in giardino a prendere il sole o a fare due passi se viviamo in un condominio. Noi ci sentiamo al sicuro solo dentro le mura del nostro nido che teniamo curato nei minimi dettagli. Ordiniamo la spesa online e guai a uscire! Eppure vincere questa fobia si può.

Come possiamo sconfiggerla

In tanti l’hanno provata dopo e durante la pandemia. Altri ancora hanno capito in che cosa consistesse dopo che sono dovuti rimanere chiusi in casa per tanto tempo per via di una malattia. In ogni caso rimanere tappati dentro nella propria dimora non fa bene alla nostra salute non solo psicologica ma anche fisica. E se percepiamo di non farcela da soli dobbiamo chiedere subito l’aiuto di una specialista.

Bene è in primis poi parlarne con un amico fidato e magari iniziare a uscire un poco alla volta con lui di giorno. Basta anche solo fare due passi al parco o andare a prendere un gelato. Pian piano incominciamo a frequentare luoghi più affollati come i supermercati e a uscire la sera. Infine, impariamo a gestire le nostre emozioni e a tenere un diario quotidiano. Ci sarà di grandissimo aiuto. E così ricominceremo a sorridere alla vita.