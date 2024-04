La nuova pandemia si chiama obesità: il 60% degli europei è in sovrappeso

Nell’ultimo decennio, l’obesità è diventata uno dei principali problemi sanitari in Europa. Con quasi il 60% della popolazione ora classificata come sovrappeso, questa condizione ha raggiunto proporzioni epidemiche, meritando l’attenzione e l’intervento urgenti che si riservano di solito alle malattie infettive.

L’aumento dell’obesità in Europa è attribuibile a una complessa interazione di fattori. Le diete ricche di calorie, grassi e zuccheri semplici, abbinate a uno stile di vita sempre più sedentario, hanno creato un ambiente in cui il sovrappeso è diventato norma piuttosto che eccezione.

Gli impatti di questa “nuova pandemia” sono vasti e preoccupanti. L’obesità non è solamente una questione di estetica o di peso: è una condizione medica seria che aumenta significativamente il rischio di sviluppare malattie come il diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, alcuni tipi di cancro e disturbi respiratori. Inoltre, l’obesità contribuisce a un onere economico significativo, sia in termini di costi sanitari diretti sia per la perdita di produttività.

È fondamentale che i governi europei implementino politiche che promuovano diete salutari e uno stile di vita attivo. Come la regolamentazione della pubblicità degli alimenti non salutari, l’introduzione di tasse su prodotti con alto contenuto di zuccheri e grassi, e il sostegno a programmi di educazione alimentare e fisica nelle scuole.

Cambiamenti nello stile di vita

Il trattamento più fondamentale e spesso il primo passo nella gestione dell’obesità è la modifica dello stile di vita.

Dieta equilibrata: Ridurre l’apporto calorico e consumare una dieta equilibrata ricca di frutta, verdura, proteine magre e cereali integrali. Limitare gli alimenti ad alto contenuto di grassi e zuccheri è cruciale. Attività fisica regolare: L’attività fisica è essenziale per perdere peso e mantenerlo. Gli esperti raccomandano almeno 150 minuti di esercizio moderato, come camminata veloce, o 75 minuti di attività vigorosa, come la corsa, a settimana. Supporto psicologico: Poiché mangiare può essere influenzato da fattori emotivi, il supporto psicologico può aiutare a gestire lo stress e affrontare problemi come il disturbo da alimentazione compulsiva.

Interventi medici

Quando i cambiamenti nello stile di vita non sono sufficienti, si possono considerare opzioni mediche:

Farmacoterapia: Esistono diversi farmaci approvati che possono aiutare con la perdita di peso riducendo l’appetito o aumentando la sensazione di sazietà. Tali farmaci devono essere prescritti e monitorati da un medico. Programmi di gestione del peso: Molti ospedali e cliniche offrono programmi strutturati di gestione del peso che includono il monitoraggio da parte di dietologi, medici e fisioterapisti.

Chirurgia bariatrica

Per individui con obesità grave (indice di massa corporea, BMI, superiore a 40) o quelli con BMI superiore a 35 accompagnato da condizioni correlate come diabete tipo 2 o ipertensione, la chirurgia bariatrica può essere un’opzione:

Gastroplastica a banda verticale: Un intervento in cui viene inserita una banda intorno alla parte superiore dello stomaco per creare una piccola sacca che limita la quantità di cibo consumabile. Bypass gastrico: Una procedura che reindirizza il cibo bypassando la maggior parte dello stomaco e del piccolo intestino, riducendo così l’assorbimento di calorie. Sleeve gastrectomy: Questa procedura prevede la rimozione di circa l’80% dello stomaco, riducendo significativamente la quantità di cibo che può essere consumata.

Oltre ai trattamenti immediati, è essenziale un monitoraggio regolare e a lungo termine per evitare la ricaduta nel sovrappeso e mantenere uno stile di vita sano. La collaborazione tra pazienti e un team multidisciplinare di professionisti della salute può fornire il supporto continuo necessario per gestire efficacemente l’obesità.