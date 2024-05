Conto corrente di maggio, i vantaggi sono incredibili: aprilo ora e non te ne pentirai | Online le spese sono a zero

Conto corrente, maggio è il mese giusto per aprirne uno se punti all’online. Risparmi garantiti!

Indubbiamente aprire un conto corrente, sia bancario che postale, rappresenta un’azione molto importante. Non per nulla quando un giovane compie questo passo si sente già grande. Qui deve riporre i suoi risparmi e cercare di farli fruttare. Inizialmente i costi da sostenere per mantenerlo sono esigui ma poi, con il trascorrere del tempo, possono aumentare e pure di tanto.

Diciamo che in un primo momento al fine di ottenere più clienti, a quelli nuovi moltissime Banche propongono interessantissime agevolazioni in tale direzione. Lo stesso si può dire se il correntista è molto giovane. Capita poi che dopo che abbia superato una certa età però non possa godere ancora di questi grandi privilegi e che si trovi dunque a dove sostenere dei costi bei tosti per mantenere il suo conto.

A quel punto può decidere di parlare con il suo referente nella sua Banca di fiducia e vedere se ci sono delle altre soluzioni che gli permetterebbero di spendere meno a livello di spese oppure iniziare a guardarsi in giro e pensare di cambiare Istituto di Credito. E in tal caso potrebbe sempre contare su importanti sconti in quanto nuovo cliente.

Conto corrente online, la soluzione ideale per spendere meno

Tuttavia anche in questo caso potrebbe rivivere, dopo un anno o al massimo due, la stessa situazione vissuta in precedenza. Insomma, alla fine si troverebbe ancora a pagare belle cifre per mantenere il suo conto. Ed è per questo che molti puntano a quello postale perché, dati e sondaggi alla mano, costerebbe meno.

C’è però da dire che anche qui sempre bene scegliere il piano più adatto a noi e alle nostre esigenze che possono variare con il passare inevitabile del tempo. Oppure si può pensare, cosa tra l’altro vivamente consigliata, ad aprire un conto esclusivamente online. In tale maniera il risparmio è assolutamente garantito al 100%.

I migliori secondo Forbes

Ovviamente anche qui non facciamoci prendere dalla fretta e, prima di aprire un conto, valutiamo le varie offerte proposte, scegliendo quella che ci soddisfa di più. Forbes ci aiuta molto in tale direzione donandoci una bella classifica. Ai primi posti troviamo i conti corrente online Revult Standard e BBVA.

Interessantissimi sono pure quelli proposti da Banca Sella e Mediolanum. Tuttavia, prima di giungere alla firma, verifichiamo che in effetti siamo in grado di utilizzare un conto corrente solo online, tramite l’uso di app. Se non ci sentiamo pronti è meglio fare un salto in una filiale della Banca prescelta, prendere un appuntamento e farsi consigliare meglio al riguardo da un esperto.