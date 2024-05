Truffa INPS, la comunicazione è ufficiale: se riconosci uno di questi esempi significa che ci sei cascato in pieno

INPS, occhio alla nuova e terribile truffa. Come riconoscerla subito.

Ogni giorno ce ne è una, potremmo dire e pure a buona ragione. E in effetti non si può mai stare sereni dal momento che quando meno ce lo aspettiamo ecco che arriva un’altra bella gatta da pelare. E così, oltre alla crisi che sta dilagando ancora nel nostro Paese, e i celebri rincari dobbiamo pensare pure alle truffe.

Cominciamo con il dire che avvengono in ogni ambito e che nessuno pertanto può affermare di non trovarsi prima o poi innanzi ad almeno una. Di certo il Web ne è pieno zeppo. In tanti non per nulla vengono contattati sui Social oppure semplicemente vengono spiati lì dai malviventi che poi decidono di agire nei loro confronti con vari trucchetti.

E poi ecco che via email o sms arrivano quelle comunicazioni che ci lasciano perplessi o, quel che peggio, ci spaventano tantissimo. Il problema è che ci prendono, come si suol dire, di contropiede. E noi talvolta non sospettiamo nemmeno minimamente che sotto ci sia qualcosa di strano o di anomalo.

INPS, la nuova truffa che ti mette in allarme

Ormai i delinquenti, oltre a essere diventati assai fantasiosi nel modo di tentare di fregarci, sono pure bravissimi a rubare dati via etere, nonché a camuffare immagini, disegni e soprattutto loghi. E vedendo soprattutto quest’ultimi praticamente identici a quelli di Enti e di Istituzioni iniziamo a pensare che non si tratti di un tranello.

Ed è ovviamente qui, su questo fattore, che i malviventi ci giocano e pure alla grande. E così anche in Rete in tanti iniziano a dimostrare le loro vive preoccupazioni, sostenendo che una comunicazione così non se la aspettavano. Peccato che no, non è affatto l’ INPS che li ha contattati. Ora è arrivato il comunicato ufficiale.

Come capire che ti stanno fregando

L’Ente ha fatto sapere di non comunicare mai via email oppure telefonando sul cellulare o a casa di una persona. Inoltre non invita mai nessuno a cliccare su un link inviato sempre tramite posta oppure via sms. Non chiede poi i dati bancari e sensibili di vario genere. Se ciò accade significa semplicemente che siamo caduti nelle grinfie di un truffatore.

Un truffatore che talora però può anche compiere qualche errore, soprattutto di ortografia. In ogni caso se notiamo tutte queste cose non stiamocene con le mani in mano. In che senso? Che cosa fare? Non rispondere in alcun modo alle sue richieste e bloccare tutto quanto, oltre che denunciare il fatto alla Polizia Postale. Inoltre non facciamoci mai e poi mai prendere dal panico che, insieme alla fretta, ci induce sempre a combinare qualche bel guaio.