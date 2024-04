Dieta, dimagrisci prima dell’estate con un’app gratuita: mia cugina ha raggiunto un fisico da urlo

Dieta, scarica questa App e dimagrisci davvero. Non ti costa nulla.

Ci siamo. Ora che la primavera è giunta da un mese circa nelle nostre vite si tende, quando chiaramente il clima e soprattutto le temperature lo consentono, a trascorrere più tempo all’aria aperta e, possibilmente, a stretto contatto con Madre Natura. Inoltre sentiamo l’esigenza di iniziare a vestirci più leggeri, mostrando più parti del nostro corpo.

E così quei kg di troppo e i vari gonfiori, soprattutto a livello addominale, che eravamo riusciti a nascondere nei periodi invernali e autunnali sotto golf e maglioni assai morbidi, ora sono pronti a mostrarsi, per modo di dire, nel loro splendore. E ciò è indubbiamente fonte per tantissimi di imbarazzo, mentre per altri di viva preoccupazione.

Tanto più che, come sia il calendario che l’agenda ci insegnano, l’estate non è poi così lontana. E con essa, si sa, ecco che arriva la temutissima e super chiacchierata prova costume. Da tempo pesa come una sorta di spada di Damocle sulla testa di tutti, dalle donne agli uomini. Fatto sta che per riuscire a superarla bisognerebbe giocare d’anticipo. Perché non iniziare a farlo con l’aiuto di un’App?

Dieta, dimagrisci con un’App gratuita

Cominciamo con il dire, per dovere assoluto di cronaca, che ce ne sono tantissime che possono darci una mano in tale direzione. Alcune sono a pagamento, anche se sovente costano una manciata di euro al mese e chiedono un abbonamento, mentre altre sono totalmente gratuite. Ed è il caso di quella che vi stiamo per proporre.

Questa ci ha convinto particolarmente dal momento che consente in maniera facile, veloce e intuitiva di tenere perfettamente e tempestivamente monitorate tutte le informazioni che riguardano il percorso che stiamo facendo. E lo fa tramite la stesura di una sorta di diario ove si segnalano il peso e le varie calorie bruciate e introdotte nel nostro organismo.

Scarica questa ma chiedi comunque il consiglio di un esperto di persona

La App in questione è Coach Perdita Peso. Possiamo scaricarla senza problemi facendo un bel salto metaforico su Google Play Store. Tra l’altro parliamo un’applicazione ideata e gestita da veri esperti con il preciso obiettivo di aiutarci a perdere peso e rimanere in forma. Tuttavia ricordiamoci che qualche consiglio da parte del nostro medico curante e un valido nutrizionista di persona sono sempre validi.

Difatti quest’ultimo in particolare, visitandoci e facendoci effettuare esami mirati, potrà notare se stiamo seguendo una dieta, intesa come alimentazione in primis, adatta a noi. Inoltre non dimentichiamoci che se non ci manterremo costantemente idratati e non faremo tanto bel movimento ogni giorno non potremo mai e poi mai ottenere importanti risultati.