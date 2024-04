Smartwatch dannosi per la salute, in un attimo ti rovina la vita: il contagio è già partito

Smartwatch, smettila di usarlo! Risulta dannoso per te in linea generale.

La salute, si sa, è indubbiamente il bene più prezioso che abbiamo, peccato che in fin troppi casi tendiamo a dimenticarcelo. Inoltre è il più instabile e fragile. Ed è per questo motivo che dovremmo cercare di tutelarla maggiormente, con le unghie e con i denti, come si suol dire. E q1ando parliamo di essa rammentiamoci pure che dobbiamo pensare sia a quella fisica che mentale.

Tra l’altro le due vanno sostanzialmente a braccetto. Non per nulla gli antichi, che la sapevamo decisamente lunga, sostenevano: mens sana in corpore sano, ovvero mente sana in corpo sano. Il problema è che il concetto di sano è molto cambiato nel corso del tempo e oggi più che mai fa rima con il bello e con ciò che è alla Moda.

Insomma, se non siamo magrissimi, alti e slanciati non siamo al top. E per raggiungere questi sogni di gloria e di perfezione siamo sovente pronti a tutto, compreso al fatto di fare sul serio la fame. Cominciamo con il dire, per dovere assoluto di cronaca, che stare a dieta non significa tutto ciò, sebbene ancora in tantissimo oggi lo continuino a pensare.

Smartwatch, attento! Possono essere rischiosi per la tua salute

Significa semplicemente mangiare in maniera sana, bilanciata e controllata. E ciò dovremmo farlo sempre, seguendo un’alimentazione quotidiana in tale direzione. Fondamentale è poi mantenersi costantemente idratati bevendo i 2 canonici litri di acqua al giorno, meglio se liscia e non eccessivamente fredda. Ottimo è pure sorseggiare tre tazze di tè verde.

Il top è il matcha. Consigliatissimo è anche bere, nel corso del giorno, tisane digestive e drenanti, nonché una bella rilassante la sera poco prima di coricarci. E per mantenere bello attivo il nostro metabolismo ad ogni età dormiamo 8 ore a notte e facciamo ogni giorno del movimento. Fatto sta che anche qui il troppo storpia. E in questo entrano in gioco gli smartwatch che risultano sovente molto dannosi per la nostra salute.

La funzione conta calorie manda in tilt molti giovani

Questi speciali orologi che vanno letteralmente a ruba sono sfruttatissimi soprattutto quando si fa attività motoria e sport in linea generale. Sono fantastici per contare i passi e i km che percorriamo quando camminiamo, possibilmente a passo sostenuto, o corriamo. Inoltre hanno anche a disposizione la chiacchieratissima funzione conta calorie.

Ed è questa che preoccupa molti genitori ed esperti del settore dell’Alimentazione, nutrizionisti in primis. Difatti molti ragazzi, volendo dimagrire per arrivare ad avere una fisicità come quella dei divi che vedono in TV o sui Social, tendono a farsi prendere un po’ troppo la mano, sfiorando l’anoressia. E ora l’allarme in tal senso è davvero fortissimo.