Dieta K, 6kg in un mese persi senza fare la fame: il trucco è in questo alimento | Prova costume superata

Ottime notizie per tutti coloro che devono mettersi in regime dietetico per la tanto temuta prova costume, con la dieta K, perderete 6 kg in un mese senza “morire” di fame. Ecco qual è il trucco che dovete conoscere.

Nonostante quest’anno l’estate pare essere ancora molto lontana, come avviene tutti gli anni, la tanto temuta prova costume è li pronta ad attenderci. Il bikini preso l’anno scorso ci guarda speranzoso, temendo di finire nuovamente nel cassetto in favore del costume intero.

A prescindere dal fatto che ognuno di noi deve sentirsi bene con il proprio corpo e che non esiste soltanto uno standard di bellezza, in quanto siamo tutti differenti e tutti bellissimi, non ascoltate chi vi fa credere il contrario, il tema trattato oggi più che di estetica parla di salute.

Infatti, che siate una taglia 42 o una taglia 52, il costume a due pezzi potete sfoggiarlo senza problemi, tanto le persone avranno sempre da ridire, o si è troppo magri o si è troppo rotondetti, per cui, la vita è una sola, quindi fregatevene dei giudizi degli altri. Quello che conta veramente però è stare bene a livello di salute.

Sappiamo tutti come l’obesità possa generare a lungo termine delle patologie molto gravi, per questo oggi vogliamo parlarvi della dieta K, grazie alla quale potrete perdere 6kg in un mese senza fare la fame e superare così, per voi stessi, la prova costume, alla faccia delle malelingue.

Con la dieta K potrete perdere 6kg in un mese

Un regime alimentare sano ed equilibrato non solo vi farà sentire più vitali, ma farà in modo che il vostro corpo sia in salute senza affaticare organi interni, generando così possibili problemi futuri. L’obesità, la ritenzione idrica e così via sono tutti fenomeni che danneggiano il vostro organismo, in quanto che siano le cellule adipose o i liquidi in eccesso, andranno ad intaccare la vostra epidermide, per questo dovrete combatterla con diverse frecce al vostro arco.

In primis, non c’è dieta che tenga senza la pratica costante di una qualunque attività fisica, pensate che basta anche solo camminare tutti i giorni a passo sostenuto 30-40 minuti per apportare già dei miglioramenti al vostro fisico, poi sicuramente bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno ed eliminare snack, bibite gassate, dolci e così via. Lo sgarro è sempre concesso in ogni dieta, ma ricordatevi soltanto una volta a settimana, dove potrete degustare i vostri piatti preferiti senza sentirvi in colpa.

Qual è il trucco da seguire?

Oltre a tutto quello descritto nel paragrafo precedente, seguire un regime alimentare salutare è il modo migliore per stare bene e mantenere il peso forma. La dieta K o dieta del potassio, viene in vostro soccorso, in quanto è stato riscontrato come questo elemento sia un ottimo drenante e diuretico, grazie al quale potrete perdere peso più facilmente.

Il potassio è presente in molti alimenti, come per esempio legumi, frutta e verdura. In un mese, consumando cibi maggiormente ricchi di potassio è stato verificato in molti soggetti, come siano arrivati a perdere 6 kg velocemente. Online ci sono molti esempi di alimenti tipo e realmente non farete la fame, anche perché non è mai la soluzione giusta per perdere peso. Badate bene però che prima di intraprendere una qualunque dieta dovrete chiedere consiglio al vostro medico e inoltre sarebbe sempre meglio farsi seguire da uno specialista del settore, in quanto le diete improvvisate non sono mai l’ideale. Detto ciò, che ne pensate della dieta K?