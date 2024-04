Tonno in scatola, scatta l’allarme sanitario: scoperti metalli pesanti e tossine in questa marca famosissima

Tonno in scatola, ormai è allarme. Sono stati individuati dei metalli pesanti e pure tossine qui. Il nome del super marchio.

Ora che la primavera è bella che giunta all’interno delle nostre vite si fa sentire più forte il desiderio di trascorrere più tempo all’aria aperta, possibilmente in armonia con la Natura, nonché di mangiare più leggero. Sia a casa nostra che nei locali iniziano a farsi strada le varie insalatone che il più delle volte rappresentano anche una vera e propria gioia per gli occhi.

Se ciò capita però, come sentenziano anche in tantissimi sui Social che, si sa, sono ormai diventati ormai da tempo una grandissima vetrina per tutti quanti, è anche perché, con l’arrivo del caldo non si ha una gran voglia di trascorrere molto tempo ai fornelli o con i forni accesi, tanto meno quello principale.

Tuttavia, oltre alle poco fa citate salatone, vanno fortissimo poi la famosa caprese nonché l’insalata di riso, la pasta fredda e due piatti classici che sono sfruttati tantissimo anche come antipasti. Parliamo di fagioli o piselli abbinati al tonno. Molti ci aggiungono anche dei pezzi di cipolla bianca oppure rossa.

Tonno in scatola, rivelati metalli pesanti e non solo in un noto marchio

Tra l’altro tutto ciò può pure essere usato per realizzare un veloce, quanto stuzzicante e accattivante condimento per la pastasciutta, in particolare gli spaghetti che, a quanto pare, nei periodi caldi, a livello di formato di pasta, vanno per la maggiore. Il tonno poi da solo può anche essere sfruttato per creare una pizza meravigliosa o una divina frittata che possiamo pure gustare fredda o a temperatura ambiente.

Tagliata a quadratini diventa un aperitivo decisamente molto ricercato anche nei buffet di locali e di ristoranti oltre che di quelli che possiamo trovare a pranzo e a cena negli hotel. In ogni caso non dovremo esagerare con il consumo di tonno visto che contiene mercurio. E poi un marchio, molto famoso tra l’altro, ora è nel mirino dei controlli. Scoperti al suo interno metalli pesanti e tossine.

Il nome e come proteggerci

Il Salvagente ha analizzato la bellezza di ben 16 tonni in scatola sott’olio extravergine d’oliva e alla fine ha sostenuto che soltanto quello marchiato Carrefour non sia il massimo per la nostra salute. In realtà oltre a ciò che vi abbiamo poco fa citato conterebbe anche bisfenolo. Per quanto concerne poi i metalli pesanti ne troviamo parecchi come, tanto per citarne alcuni, il piombo e l’arsenico.

Anche la percentuale di mercurio è decisamente troppo alta. E ciò dipende dal mare dove il tonno in questione è stato pescato. In ogni caso, dati alla mano, non si parla di nulla di eccessivamente allarmante. Diciamo che sarebbe opportuno andarci piano con il consumo oltre che preferire consumare cotto il nostro adorato tonno in scatola.