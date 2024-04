Frutta e verdura surgelata, se le mangi senza questo passaggio ti distruggi l’intestino: l’errore lo fanno tutti

Frutta e verdura surgelata, c’è qualcosa che devi assolutamente sapere a riguardo. Segui un passaggio o sono guai per la tua salute.

Gli esperti, nutrizionisti in primis, continuano a ripeterci la grandissima e fondamentale importanza di seguire una dieta, intesa però come alimentazione, sana, varia, bilancia e controllata. E all’interno di essa non può e non deve mai mancare, per il nostro benessere sia fisico che psicologico, frutta e verdura.

Il problema è che con i rincari, decisamente pazzeschi e in certi casi assolutamente folli, non è poi così semplice acquistarne parecchia quando andiamo a fare la classica spesa settimanale al supermercato. Qui, come entriamo nello store, veniamo accolti in men che non si dica di tanti colori e invitanti profumi del vasto reparto ortofrutticolo.

Ciò dovrebbe indurci, secondo una regola non scritta del Marketing, che ormai regna sovrano ovunque, ad acquistare molto di più. Fatto sta che, dati e sondaggi alla mano, pare che siano questi alimenti a mancare sovente nel carrello degli italiani. E se ciò capita è ance per il fatto che non sono molto easy da conservare una volta che li portano a casa.

Frutta surgelata, buona e comoda ma occhio a mangiarla così

Molti ammettono pure sui Social che, si sa, sono ormai da tempo diventati una grandissima vetrina per tutti quanti, dunque non solo per i vip, di vedere andare a male con troppa facilità ed eccessiva velocità molta frutta in particolare. Il che non è affatto il massimo vista la bruttissima aria che tira nel nostro Paese.

Non per nulla la crisi, sia sociale che economica, è ancora fortissima, così come i poco fa citati rincari. In ogni caso per il nostro bene non dobbiamo rinunciare alla frutta e alla verdura. Magari se temiamo di non essere bravi a conservarla possiamo puntare su quella surgelata. Tuttavia prima di mangiarla dobbiamo compiere un semplice step per la nostra salute.

Per il nostro bene, prima cuociamola

In sostanza non dobbiamo mai e poi mai mangiare frutta o verdura rigorosamente surgelata cruda. Se lo faremo potremo inevitabilmente andare incontro a gravi problemi soprattutto a livello intestinale. Tra l’altro c’è anche il serio rischio di andare incontro niente meno che ad attacchi di listeria che non sono affatto da sottovalutare.

Dunque ricordiamoci che se puntiamo ad acquisti di questo tipo dobbiamo sempre cuocerla. E ciò rappresenta una novità non tanto per la verdura ma indubbiamente per la frutta. Capite dunque bene che quest’ultima non possiamo aggiungerla a macedonie o frullati ma solo a prodotti che cuciniamo e cuociamo in forno come torte o biscotti, tanto per capirci.