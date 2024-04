Ferro da stiro con calcare, non buttarlo via: risolvi in 2 minuti | Con gli ingredienti che hai in casa torna nuovo

Se il tuo ferro da stiro presenta una grossa quantità di calcare, non disperare perché non dovrai buttarlo. Ti basterà reperire questi ingredienti dalla tua credenza di casa e in 2 minuti tornerà nuovo di pacco.

Il ferro da stiro è uno di quegli elettrodomestici innovativi che una volta scoperto e perfezionato nel corso degli anni, è diventato parte integrante della vita di tutti i cittadini. Grazie alla sua piastra incandescente, vi aiuterà a stirare i vestiti, senza dover ricorrere alla lavanderia o ad altri metodi obsoleti.

Come tutti i dispositivi anche questo necessita di manutenzione periodica e costante, soltanto in questa maniera potrete allungare la vita del vostro apparecchio per più anni possibili. Il calcare nel ferro da stiro è un elemento comune, così com’è comune in tutti gli elettrodomestici che presentano una caldaia o un serbatoio con l’acqua.

La quantità di calcare che può fuoriuscire dalla piastra del vostro ferro, dipende molto anche dalla durezza dell’acqua di casa vostra, in quanto se quest’ultima appare molto dura, le particelle andranno ad accumularsi sia nella superficie dell’elettrodomestico, sia all’interno della caldaia stessa. Il problema è che una presenza consistente di questo elemento, non solo non farà fuoriuscire la giusta quantità di vapore, ma potrà danneggiare anche i capi, soprattutto quelli delicati.

Per questo, pensiamo di farvi cosa gradita, fornendovi questa breve guida su come dovete comportarvi in questa situazione, state tranquilli perché non dovrete buttare il vostro ferro da stiro, in 2 minuti, con gli ingredienti che avete a casa, tornerà tutto come all’inizio, provare per credere.

Non buttate il ferro da stiro con calcare

È opportuno fare una netta distinzione tra ferro da stiro con caldaia e senza, in quanto i metodi sono differenti proprio per le caratteristiche dell’elettrodomestico. Un’azione comune per entrambi è sicuramente quella di svuotare l’acqua dal serbatoio ogni volta che finite di stirare, in quanto lasciarla a depositare non è mai un’azione salutare per “la macchina”, inoltre dovrete usare l’acqua demineralizzata o quella del rubinetto come potrete leggere nelle istruzioni del vostro elettrodomestico.

Dunque, qualora voi disponiate di un ferro da stiro con caldaia, sarebbe meglio non usare metodi fai da te, in quanto sono apparecchiature molto delicate, motivo per cui sarebbe meglio acquistare i prodotti che trovate in commercio adibiti proprio alla manutenzione dello stesso. Tra l’altro alcuni nuovi ferri, non hanno bisogno di nessun prodotto, vi basterà semplicemente seguire le indicazioni rilasciate dal fornitore per sapere come pulirlo regolarmente.

Con questi ingredienti avrete risolto in 2 minuti

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo, qualora disponeste invece di un ferro da stiro senza caldaia, con questi ingredienti naturali, riotterrete un elettrodomestico nuovo in 2 minuti, senza bisogno di buttarlo e compralo nuovo. Il primo rimedio consiste nel riempire per metà il serbatoio dell’acqua e azionare il tastino del vapore in maniera continua finché l’acqua non sarà finita completamente.

Un metodo per pulire invece la piastra dal calcare è quello di creare una sorta di pasta, formata da acqua fredda e bicarbonato e con un panno passarla su tutta la superficie del ferro. In seguito, andate a rimuovere il tutto con un panno umido e il vostro ferro da stiro tornerà quello di un tempo. Ricordatevi sempre di verificare sulle istruzioni del vostro elettrodomestico che non ci siano particolari controindicazioni da sapere. Detto questo, fateci sapere cosa ne pensate.