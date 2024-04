Tari, in questo caso la tassa è annullata: non devi pagare nemmeno un euro | Ti basta soddisfare un requisito

Tari, ciao ciao! No, non stiamo scherzando. Se si verifica questo, puoi benissimo non pagarla. Ecco perché.

In un momento tanto complicato in cui viviamo tuttora nel nostro Paese sentire parlare della super ghiotta opportunità di non pagare una tassa è di certo da vedersi coma una vera e propria manna dal cielo. Il punto è che non sempre ci rendiamo pienamente conto delle possibilità, reali e concrete, che ci sono per poterlo fare, agendo nel giusto e secondo la Legge.

Lo stesso identico discorso lo possiamo applicare ai Bonus ai Super Bonus indetti sia dal passato che attuale Governo. In molti, dati e sondaggi alla mano, tra gli italiani non ne sono a conoscenza. O meglio non sanno che magari pure loro ne hanno diritto. Insomma, a quanto pare regna pure molta confusione a riguardo.

Tuttavia c’è anche da dire che con tutti i cambiamenti che ci sono e con la vita eccessivamente frenetica di tutti noi è davvero difficile riuscire sempre a rimanere, come si suol dire, sul pezzo. Il che è un vero peccato. In ogni caso niente paura! Ora vi sveleremo noi quale requisito dovrete soddisfare per non pagare l’odiatissima Tari.

Tari, puoi anche non pagarla se rispetti un requisito

Facciamo però prima un piccolo, quanto doveroso passo indietro nel tempo, spiegando che cosa sia questa famosa Tari. Quest’ultima altro non è che la tassa sui rifiuti. O meglio, è quella relativa alla gestione di essi nel nostro Paese. Il pagamento di essa è finalizzato a finanziare i costi del servizio di raccolta nonché di smaltimento a carico dell’utilizzatore.

Deve pagarla chiunque occupi un immobile e non fa alcuna differenza se si tratta del proprietario oppure di una persona che sta ancora pagando le rate dell’odiatissimo mutuo o un mero affittuario. Quest’ultimo però, e qui fate molta attenzione, deve possedere un contratto regolare di locazione da almeno 6 mesi. E poi c’è chi non deve pagarla. Di chi si tratta?

La casa è disabitata? Non devi versare un euro

In sostanza se la casa non è abitata possiamo evitare alla grande di farlo. Chiaramente dobbiamo dimostrare che ciò sia vero e contattare il nostro Comune per dichiararlo e sapere come muoverci nella maniera più corretta a riguardo. Tra l’altro, chi invece deve pagarla, può anche contattare l’apposito ufficio per conoscere tutti i costi in anticipo.

In ogni caso, a meno che non si possieda il requisito poco fa espresso, non si può in alcuna maniera non onorare questo pagamento se non vogliamo trovarci nei guai ed essere multati. Tuttavia non si tratta mai di cifre particolarmente elevate. Inoltre è pure possibile pagarla tranquillamente a rate.