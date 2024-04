Bonus casa, il mutuo ora non sarà più un problema: sconti mai visti per la casa dei tuoi sogni | Richiedilo ora

Bonus casa, se vuoi una mano in tale direzione affrettati a richiederlo. Solo così non avrai più pensieri.

Oggigiorno avere un tetto sopra la testa è più che mai un punto di partenza fondamentale per tutti noi e non è una cosa, purtroppo, così scontata. Con la crisi che ha fatto capolino nelle nostre vite e che non ha la mezza intenzione di volerci lasciare in pace il lavoro ne ha risentito in maniera molto pesante.

In tanti non riescono a trovare un’occupazione o ricevono uno stipendio troppo basso. Lo stesso dicono i pensionati. In tanti difatti si lamentano del fatto che i loro assegni pensionistici siano fin troppo esigui, nonostante gli aumenti ottenuti. E se si riscontra ciò è anche perché i rincari che riguardano tutti i settori sono elevatissimi.

E chiaramente ciò è fonte di viva e cocente preoccupazione per tutti quanti. Chiaramente si può cercare di risparmiare il più possibile soprattutto per quanto concerne le spese extra e gli svaghi ma non si può fare a meno di onorare quelle fisse e che appartengono al bilancio familiare. E ovviamente quelle relative alla rate del mutuo devono sempre essere rispettate.

Bonus casa, grazie a lui il mutuo sarà più fattibile

Chiaramente non è molto facile poterlo fare. Il punto è che se non possiamo farlo poi rischiamo concretamente di perdere tutto quanto se non possiamo chiedere una mano in tale direzione a un amico o a un parente stretto. Ora però possiamo tirare un sospiro di sollievo. Difatti è disponibile il Bonus casa.

Grazie ad esso sarà possibile dormire sonni ben più tranquilli la notte su comodi e soffici guanciali. Non per nulla tramite lui potremo infatti trovare una forma di concreta, vincente e convincente di aiuto per il pagamento del mutuo che ci pesa sul capo come una sorta di pesantissima e ingombrante spada di Damocle.

Chi può richiederlo

Cominciamo con il dire che, come per quasi tutti quanti i Bonus, va espressamente richiesto. Lo possono richiedere solo coloro che rivestono i seguenti e precisi ruoli: quello di titolari del finanziamento, di proprietà dell’immobile, nonché di residenti della proprietà per la quale si paga il mutuo.

Tuttavia anche qui è bene rispettare alcuni requisiti per poterlo ottenere. Parliamo per esempio del fatto che il mutuo ipotecario deve essere stato stilato 12 mesi prima o dopo l’acquisto dell’immobile. Inoltre chi lo richiede deve aver dichiarato per la casa, entro un anno, che sia la sua residenza abituale. Detto ciò sappiate che se otterrete il Bonus potrete contare su detrazioni fiscali molto interessanti.