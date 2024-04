Francobollo da 5mila euro, questo pezzo di carta ti regalata una vacanza extralusso: cercalo a casa di nonna

Francobolli, se ne hai uno di questi, pronti per te ben 5mila euro. Le tue vacanze sono così super assicurate.

La notizia è decisamente molto ma molto lieta. Difatti poter ottenere tanti bei soldini in maniera lecita senza muovere sostanzialmente un dito con la brutta aria che tira nel nostro Paese è da vedersi come un’autentica manna dal cielo. Del resto la crisi è ancora fortissima e i rincari sono all’ordine del giorno.

Il fronte lavoro ci dona numerosi grattacapi e le spese da onorare sono sempre tantissime e di vario genere. Insomma, la situazione non è delle migliori. Fatto sta che c’è comunque qualcuno disposto a sborsare la bellezza di 5mila euro pur di avere nella propria collezione un francobollo raro.

In ogni caso la passione per i francobolli è molto antica e da anni e anni esistono anche nel nostro Paese tantissimi mercatini e numerose fiere apposite che attirano non solo gli appassionati ma pure i curiosi da tutto il mondo. E poi, a onore del vero, esistono anche store online oltre che forum e blog su questo argomento.

Francobollo da 5mila euro, forse lo hai in casa pure tu

Indubbiamente anche le monete vanno forte, soprattutto le Lire. Tuttavia avere dei francobolli in casa è ben più facile. Difatti se abbiamo conservato per una questione affettiva delle lettere inviateci da persone per noi speciali oppure se abbiamo quelle che i nostri genitori o nonni si inviavano quando erano fidanzati è probabile che sulle buste ci sia uno di questi.

Anche perché parliamo di uno che, seppur sia rimasto in voga per poco tempo, è stato molto utilizzato. Dunque la cosa che vi consigliamo è quella di verificare se ne avete uno in casa, oltre che sul suo stato di conservazione. Non per nulla, ai fini della vendita, conta molto anche quello. E ora siete pronti a scoprire di quale francobollo si tratti?

Un vera limited edition

Parliamo di quello da 80 centesimi e il cui aspetto non è un granché per la verità. Su di esso deve esserci tassativamente la scritta Stati Parmensi , centesimi 80, circondata completamente da una cornice d’oro che ha comunque sempre il suo insindacabile perché. Uno, lo ribadiamo, vale la bellezza di 5mila euro. Inoltre più è stato usato e più può valere.

Tale francobollo è stato utilizzato in sostanza durante il breve periodo del Ducato di Parma. Tuttavia se si ha la ghiottissima opportunità di possedere l’intera seria pensate che si possono guadagnare fino a 21 mila euro. In ogni caso, lo ribadiamo, se vale così tanto è perché è ha contato, come si dice oggi, su una limited edition.