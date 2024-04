Contanti, se fai troppo shopping il fisco ti prende di mira: la multa è salatissima | La cifra da non superare mai

Contanti, se ne usi un po’ troppi quando fai acquisti poi ti multano. Occhio vivo!

Con la crisi, sia sociale ed economica, che è ancora fortissima nel nostro Paese non c’è indubbiamente da dormire sonni tranquilli la notte appoggiati su comodi e soffici guanciali. I rincari poi ci pesano sulla testa come una sorta di pesantissima spada di Damocle. La cosa preoccupante è che riguardano in profondità ogni settore.

Il lavoro nel contempo latita un po’ per tutti. Nonostante ciò c’è anche chi continua a spendere e spandere per l’immensa gioia dei commercianti ovviamente ai quali non sembra vero di poter contare su grandi vendite. Diciamo pure che gli appassionati dello shopping sono ancora tantissimi.

Molti, con il preciso scopo di risparmiare un po’, si affidano agli store online. Resta comunque insindacabile il fatto che fare acquisti in un negozio fisico soprattutto se di abbigliamento ha sempre il suo indiscusso perché. Come ce l’ha il trascorrere un pomeriggio con le amiche al centro commerciale provando svariati capi nei camerini per poi scegliere quelli più giusti per noi.

Contanti, occhio a esagerare con lo shopping o ti multano

Gettonatissimi sono pure gli accessori tra le donne. E gli uomini che cosa amano acquistare di più? A quanto pare prodotti tecnologici ma, esattamente come le donne, non disegnano nemmeno quelli per la cura della pelle del viso e del corpo. Fatto sta che per acquistarne di qualità sono disposti anche loro a sborsare belle cifre.

Se da un lato in tanti prediligono per i vari pagamenti, soprattutto se onerosi, la carta di debito, ovvero il classico bancomat, o di credito, c’è anche chi opta per i contanti. Tuttavia riguardo a ciò c’è qualcosa che bisogna necessariamente sapere se non si vuole andare nei guai seri con il Fisco. E parliamo dell’arrivo di multe che possono arrivare fino a 50mila euro.

Il limite che non devi mai superare

In sostanza vale ancora il limite per quanto concerne il pagamento in contanti pari a 5mila euro. O meglio, possiamo effettuarlo fino a 4.999.999 euro. Questo però non vale, ed è bene specificarlo chiaramente, se si parla di pagamenti a rate. In tutti gli altri casi dobbiamo necessariamente puntare a una forma di pagamento tracciabile.

Parliamo quindi dell’utilizzo della super menzionata carta di credito nonché del bonifico. Tuttavia anche qui dobbiamo stare attenti perché rientrano delle restrizioni in certi casi se lo effettuiamo verso conti non nostri. Bisogna dunque accordarsi con la propria Banca, specificando bene nella causale per che cosa avvenga il pagamento, possibilmente anche con una pezza giustificativa scritta.