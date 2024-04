Neonato, per il primo anno di mio figlio ho risparmiato 10mila euro: con un trucco non gli ho fatto mancare niente

Se hai un figlio appena nato dovrai affrontare tante spese. Ecco come puoi ridurle. Vivrà comunque come un re.

L’Italia, come recita un famoso detto, sta diventando sempre più un Paese per vecchi. Sono difatti, dati alla mano, pochissime le coppie che decidono oggi di diventare genitori. O ancora quelle che vogliono esserlo per una seconda volta. Tra l’altro sempre più sondaggi dimostrano che sono le donne che il più delle volte non ne vogliono sapere di diventare mamme.

Il problema è che tantissime temono poi, qualora lo diventassero, di perdere il proprio posto di lavoro o comunque di non poter far carriera. Altre hanno la viva paura di ingrassare e di non riuscire poi a ritrovare la loro perfetta forma fisica. E poi ci sono tanti uomini che vogliono essere liberi di vivere con la propria lei una relazione più leggera.

Ed è anche per questo motivo che in pochi oggigiorni si sposano. Insomma, la situazione oggigiorno è davvero molto diversa rispetto anche solo a dieci o vent’anni fa. E di certo la paurosa crisi, sia sociale che economica, che serpeggia nel nostro Paese non ci aiuta. E infatti alcuni, pur desiderando avere un figlio, hanno la concreta e viva angoscia poi di non riuscire a donargli una vita degna.

Neonato, come tagliare le spese facendolo vivere come un re

Le spese da affrontare soprattutto quando è piccolo sono davvero tante. E chiaramente vanno ad aggiungersi a quelle altre, decisamente numerose e onerose, che già affollano un po’ troppo le nostre vite. E con i rincari che hanno toccato, e riguardano anche ora, tutti i settori, compreso quello alimentare, non c’è da starsene tranquilli.

Dulcis in fundo, ma ovviamente si fa per dire, il lavoro latita un po’ troppo. Ergo in una situazione del genere è anche normale che una coppia giovane ora come ora abbia paura di mettere al mondo un figlio. In ogni caso per quelle coraggiose che decidono di farlo, oltre a meritarsi un bel applauso, consigliamo alcuni trucchi per risparmiare tanti bei soldini quando la loro creatura è ancora tanto piccina.

I consigli top

Per prima cosa non bisogna mai fare le cose di fretta. Del resto, si sa, quest’ultima è sempre una cattiva consigliera. Dunque, ben prima che venga al mondo, è bene organizzarsi chiedendo ad amici fidati e parenti, ma anche vicini di casa, se hanno ancora passeggini, culle e lettini per neonati. Può essere che li abbiano ancora e in buono stato. Potrebbero prestarli oppure venderli a prezzi modici.

Lo stesso possiamo dire dei vestitini e giocattoli. Inoltre per altri acquisti, magari come i complementi di arredo per la cameretta, è opportuno affidarsi agli store online, approfittando perlopiù degli sconti. Vale anche la pena fare un giro all‘Ikea anzitempo e farsi consigliare magari da persone più adulte ed esperte su come strutturare bene, senza spendere un granché, lo spazio per il bimbo.