Lavastoviglie, un piccolo errore ti costa centinaia di euro: smetti di usare questo prodotto e salvi il portafoglio

Lavastoviglie, c’è un gesto che fai abitualmente che ti costa una vera fortuna. Come abbatterlo.

In ogni casa che si rispetti ormai non manca mai una lavastoviglie. Non per nulla anche i single amano usarla. Diciamo che l’abitudine di lavare i piatti a mano è ormai decaduta soprattutto per il fatto che in tanti temono di rovinarsele, mettendole a stretto contatto con l’acqua e il detersivo. Il realtà basterebbe indossare i classici guanti gialli.

Fatto sta che solo al pensiero di doverlo fare, soprattutto i giovani e i giovanissimi, arricciano il naso. E così se per qualche motivo la lavastoviglie non dovesse andare vanno in men che non si dica in tilt. In ogni caso, se non si vogliono pagare bollette esorbitanti sia per quanto concerne l’acqua e l’energia elettrica, bisogna andarci piano con il suo utilizzo.

Per prima cosa dobbiamo ricordarci che sia bene farla partire solo a pieno carico. Il che però non significa sovraccaricarla in maniera indegna. Infatti, qualora lo facessimo, le varie stoviglie non si laverebbero bene, stando tutte ammassate e una sopra l’altra. Devono infatti essere poste leggermente distanziate per risultare ben pulite.

Lavastoviglie, occhio a come la usiamo

Altra grande raccomandazione da fare ma che sovente, per via della fretta che regna un po’ troppo sovrana nelle nostre vite, è quella di non lasciare residui di cibo nei piatti prima di inserirli all’interno di questo elettrodomestico. Difatti quest’ultimi potrebbero andare a intasare non solo i meccanismi della lavastoviglie ma anche i tubi di scarico.

Non dobbiamo poi utilizzare una quantità eccessiva di detersivo per il nostro lavaggio, così di brillantante. Puntiamo piuttosto sulla qualità. Solo così sia il nostro portafoglio che la nostra lavastoviglie ci ringrazieranno. E infine basta compiere questo banalissimo errore. Ci porta solo a spendere fin troppi soldi.

L’errore che ci costa un botto

In sostanza non serve davvero a niente usare i vari deodoranti o profumatori per lavastoviglie al fine di scacciare come si deve i cattivi odori che alla lunga possono formarsi all’interno di essa. Per evitare la loro formazione, cosa vivamente caldeggiata, basta semplicemente tenere ben pulito l’elettrodomestico in questione, pensando anche al filtro.

Per farlo è fantastico il bicarbonato di sodio unito a un poco di detersivo per piatti in ammollo con dell’acqua rigorosamente calda. Inoltre, una volta che ha finito il suo ciclo di lavaggio e abbiamo poi prelavato le varie stoviglie, lasciamo aperto la sua porta. In questa maniera si asciugherà perbene al suo interno.