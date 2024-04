Moneta rara, per questo particolare è la più ricercata da tutti: trovala e non dovrai più preoccuparti delle spese

Moneta rara, se ce l’hai sei ricco. I collezionisti ne vanno letteralmente pazzi.

Con la brutta, bruttissima aria che tira, nel nostro Paese sentire parlare di bei guadagni leciti senza però sudare le classiche quattro camicie è da vedersi indubbiamente come una vera e propria manna dal cielo. Del resto, si sa, la crisi, sia sociale che economica, è ancora fortissima e non accenna nemmeno minimamente a diminuire.

I rincari poi che hanno toccato nel profondo tutti quanti i settori sono presenti più che mai. Dulcis in fundo, ma ovviamente si fa davvero per dire, il lavoro latita un po’ troppo. C’è chi l’ha perso, anche da un giorno all’altro, oppure ha notato una considerevole diminuzione delle ore lavorative. Tutto ciò si traduce in molti meno soldini in busta paga a fine mese.

Nel frattempo le truffe pullulano soprattutto in Rete e in particolar modo sui Social che noi ogni giorno usiamo sia per motivi prettamente personali che professionali. Diciamo che i truffatori sono molto fantasiosi e che sono diventati particolarmente abili nel copiare le grafiche di organi ed enti. Insomma, in un clima del genere è davvero difficile stare sereni e riuscire a pensare a piani B per cercare di rimanere a galla.

Monete rara, questa vale una vera fortuna

Ergo, oltre a tentare di risparmiare il più possibile, riuscendo comunque a vivere una vita tranquilla sia per la nostra salute fisica che mentale, dobbiamo cercare di fare soldini, lo ribadiamo nuovamente, in maniera del tutto lecita, verificando se in casa possediamo dei cimeli che possono interessare dei collezionisti.

Costoro in molti casi sono disposti a sborsare tanti bei soldini per ottenerli. Diciamo che i loro interessi sono molto vari ma che le monete sono quelle che maggiormente stimolano il loro desiderio. Ovviamente parliamo di quelle rare. E se voi ne possedete una, questa in particolare, potete iniziare a rallegrarvi. Difatti vale un sacco.

Le 10 Lire Olivo, i collezionisti impazziscono per loro

Parliamo delle 1o Lire Olivo. In essa è raffigurato per l’appunto un bel ramoscello d’ulivo sul fronte mentre sul retro troviamo un cavallo alato con la scritta Pegaso. Questa moneta è stata la prima in cui abbiamo trovato inciso queste parole: ” Repubblica Italiana”. Ed è proprio per questo motivo che vale tanti bei soldini.

Se ne abbiamo una coniata nel 1946 possiamo guadagnarci la bellezza di 6mila euro, mentre se la moneta in questione è stata creata nel 1947 si scende a 4mila. Parliamo comunque sia di cifre molto interessanti e che possono permetterci di tirare il fiato per un paio di mesi o di finire di pagare alcune spese che ci pesano sul capo come una sorta di spada di Damocle.