Festa in casa, se gli invitati arrivano a quest’ora ti arriva una multa clamorosa: metà stipendio bruciato

Vuoi fare un po’ di baldoria a casa? Ok, ma occhio a che ora fai arrivare i tuoi invitati. Rischi una sonora multa.

Con i tempi che corrono e la bruttissima aria che tira nel nostro Paese uscire fuori a cena in compagnia o andare nei locali a festeggiare un compleanno o un evento particolare non è una cosa semplicissima. Del resto, si sa, la crisi, sia sociale che economica, è ancora fortissima e non ci lascia tregua.

La cosa peggiore poi è che non ha nemmeno la minima intenzione di diminuire, neanche un pochetto. E che dire dei rincari? Di certo possiamo affermare che sono stati e sono tuttora a dir poco spaventosi. Inoltre hanno toccato in profondità tutti quanti i settori, compreso quello alimentare.

E parliamo, riferendoci a quest’ultimo, indubbiamente di quello che sta maggiormente a cuore ai consumatori. Del resto è necessario mangiare se vogliamo, per così dire, campare. In ogni caso è diventato complicato pure compiere la classica spesa settimanale al supermercato. E per risparmiare in molti puntano maggiormente ai discount. Ed è qui che si può fare incetta di cibo e di bevande per la nostra festa.

Festa casalinga, occhio all’ora in cui arrivano gli ospiti

Possiamo anche decidere di dividere le spese con i nostri invitati oppure optare per il fatto che ognuno porti qualcosa, possibilmente cucinato con le sue mani. Insomma, sarebbe opportuno, al fine di non spendere troppo, evitare di puntare su cibo pronto. Per quanto concerne l’animazione puntiamo su musica presente su YouTube o facciamo noi stessi una playlist.

Oppure possiamo organizzare la visione di pellicole cinematografiche o serie televisive che piacciano a tutti quanti o ancora sfide a giochi di società che sono tornati alla grande di moda. Tuttavia, al di là di come vogliamo impostare la serata, dobbiamo prestare molta attenzione a un dettaglio. Quale? All‘orario in cui arrivano le persone. Altrimenti possiamo rischiare l’arrivo di sonore multe.

Gli orari off limits

Se infatti abitiamo in condominio dobbiamo seguire delle regole che fanno parte del regolamento che tutti quanti i condomini devono conoscere bene e rispettare. E tra di esse c’è quello di non disturbare il riposo e la quiete altrui. Ergo, dopo le 20 dovremmo stare molto attenti a fare rumore nel nostro appartamento o tenere la musica eccessivamente alta.

Lo stesso possiamo dire se invece abbiamo intenzione di fare una festicciola nel pomeriggio. Qui non dobbiamo recare disturbo agli altri condomini fino alle ore 16. Chiaramente poi gli orari possono variare da condominio a condominio. Vale comunque il consiglio di non alzare mai e comunque l’asticella anche negli altri orari per il bene comune.