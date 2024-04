Caro bollette, col freddo in arrivo non cadere nella trappola: questo elettrodomestico ti spenna in un mese

Caro bollette, non degnare nemmeno di uno sguardo questo elettrodomestico o sono guai. Ti trovi a pagare cifre pazzesche.

Si sa, quando riceviamo sia in formato cartaceo che digitale, a seconda della scelta che abbiamo fatto in merito, la nostra bolletta di luce e di gas, siamo presi dal panico. Difatti temiamo che la cifra segnalata da pagare sia fin troppo esosa. Non per nulla i rincari pure in tale direzione sono stati pazzeschi.

Ora però che l’inverno è bello che finito da più di un mese pensavano di poter tirare un bel sospiro di sollievo. Difatti in tal maniera potevamo evitare di accendere vari elettrodomestici per scaldare noi stessi e la nostra casa. I riscaldamenti centralizzati poi sono stati spenti. Peccato che in questi giorni è tornato un gran freddo.

In poche parole siamo passati dai 25° se non addirittura 28° in alcune città ai 10° o 9° soprattutto in Lombardia. Insomma, il divario è molto forte ed è anche per questo motivo che, come gli esperti sottolineano, percepiamo maggiormente la sensazione di freschino. Per combatterla dobbiamo vestirci di più e scaldarci sia con cibo che con bevande caldo/ calde.

Caro bollette, non accendere questo elettrodomestico o sono guai

Aggiungere poi una coperta in più al letto non è male così come guardare la Televisione o leggere un libro accoccolati sul divano o sulla poltrona avvolti da un morbido plaid. E nel frattempo sapere che nel forno si sta cuocendo un buon arrosto, magari abbinato a delle deliziose patate, o della pasta degna di nota.

Altri ancora non disdegnano un risotto o una minestra. Insomma, pare che non sia ancora il momento di puntare su piatti freddi ma, piuttosto, di dare ancora un’occhiata a quelli più invernali e autunnali. Fatto sta che se possiamo fare ciò è bene non commettere un errore che potrebbe risultare fatale. Parliamo di non accendere un particolare elettrodomestico che abbiamo tutti in casa e consuma un botto.

La stufetta elettrica ci spenna

Di chi si tratta? Di lei della cara, è proprio il caso di dirlo, e pure a gran voce, stufetta elettrica. Molti ne hanno una in bagno e la accendono quando stanno per andare in doccia anche nei periodo primaverili. E poi ci sono quelle che possiamo tenere per emergenza nelle nostre camere e persino in salotto.

Chiaramente a fare la netta differenza riguardo al suo consumo è il tempo che la lasciamo accesa e la sua potenza. Diciamo che più è potente e più consuma e, di riflesso, ci costa in bolletta. Pertanto evitiamo di accenderla a sproposito e prima di acquistarla valutiamo anche l’aspetto poco fa espresso.