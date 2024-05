Stanza in affitto a Roma, se condividi la tua casa non dovrai mai più lavorare: il guadagno è pazzesco

Il dramma di dover pagare un affitto in Europa: i prezzi sono esorbitanti

Vivere da soli è diventato un lusso sempre più inaccessibile per molti italiani, costretti a trovare soluzioni alternative per far fronte ai crescenti costi degli affitti. Attualmente chi mette in affitto un monolocale può in effetti guadagnare in rendita una piccola fortuna. Sono tanti gli intraprendenti che stanno cominciando a cavalcare quest’onda e propongono soluzioni interessanti da sfruttare.

Un recente studio condotto da Housing Anywhere, una piattaforma online specializzata nelle locazioni a breve termine, ha analizzato i costi dei monolocali in varie città europee, rivelando dati sorprendenti e piuttosto preoccupanti in termini economici. La classifica delle città più costose vede in effetti la presenza di tante metropoli italiane e delle nazioni circostanti come tristi protagonisti degli ultimi aumenti del carovita.

Al decimo posto Francoforte sul Meno, dove gli affitti dei monolocali hanno subito un aumento dell’8,7%, portando la media a 1.190 euro al mese. Roma e Berlino si posizionano invece al nono e ottavo posto, entrambe con un costo medio di 1.200 euro mensili. Una città come Utrecht, nei Paesi Bassi, occupa la settima posizione con un aumento del 4,2% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 1.350 euro circa al mese. Parigi si piazza al sesto posto, con una spesa media che si aggira intorno ai 1.351 euro, registrando un aumento di addirittura il 6,2%.

La top five della classifica sulle città più costose d’Europa

La quinta posizione vede l’ingresso di un’altra città italiana, Bologna, che si posiziona anch’essa tra le città più costose d’Europa, presentando un costo medio di 1.375 euro al mese e un notevole aumento del 25% rispetto al 2023, un dato a dir poco preoccupante. Nella top four delle città più costose d’Europa, Amburgo si posiziona al quarto posto con una media di circa 1.416 euro al mese, seguita a ruota da Monaco di Baviera che si posiziona al terzo posto con i suoi 1.499 euro mensili.

Il secondo posto è occupato da L’Aia, nei Paesi Bassi, dove gli affitti si aggirano intorno ai 1.524 euro al mese, con un aumento del 22% rispetto all’anno precedente. La città più costosa d’Europa in assoluto per gli affitti dei monolocali è Amsterdam, nonostante abbia visto un leggero calo dei prezzi dello 0,6%. Tuttavia la media rimane notevolmente alta, con un costo di circa 1.740 euro al mese.

Quale potrebbe essere la soluzione al problema

In un panorama in cui i costi degli affitti continuano a salire, trovare soluzioni abitative accessibili rappresenta una sfida ardua per molti. Una soluzione sperimentata di recente è quella di mettere in condivisione la propria casa, in maniera da garantire un accesso economicamente sostenibile agli affitti. Roma si colloca al primo posto in tal senso, con molte soluzioni accessibili a tutti.