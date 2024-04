LIDL senza freni, la nuova collezione primavera/estate è imperdibile: ti vesti al costo di un caffè

La LIDL colpisce ancora. Con due spicci ti vesti per la nuova stagione. Da approfittarne subito.

Ormai, si sa, la primavera, che è indubbiamente da vedersi come la stagione della rinascita, raggiunta al suo culmine si ha voglia di trascorrere più tempo all’aria aperta, nonché a stretto contatto con Madre Natura. Ciò è decisamente un autentico toccasana sia per lo spirito che per il fisico.

Le giornate si sono allungate e le temperature alzate. Ergo siamo indotti a vestirci più leggeri. E se vogliamo cambiare look e comprarci qualcosa di nuovo per la stagione in corso nonché per l’estate che, calendario e agende alla mano, non è poi così lontana, possiamo fare un salto alla LIDL.

Qui infatti possiamo fare acquisti decisamente molto ma molto interessanti pure in tale direzione. Pensate che spenderemo come se ci pagassimo un buon caffè al nostro bar di fiducia ogni giorno. Capite dunque bene che si tratta di cifre più che contenute e che possiamo permetterci senza compiere grandissimi sforzi.

LIDL, con pochi euro ti vesti da capo a piedi per la nuova stagione

In ogni caso, con il fatto che i vari indumenti costano poco, non dobbiamo comunque farci prendere eccessivamente la mano comperando capi in un numero troppo elevato. Diciamo che concedersi qualche piccolo sfizio in più ci sta ma sena mai esagerare. Ovviamente parlando di prodotti di qualità ma a prezzi molti bassi stanno andando letteralmente a ruba.

Pertanto se vogliamo approfittarne dobbiamo necessariamente darci una bella mossa e correre immediatamente allo store della LIDL più vicino a casa o al nostro posto di lavoro per evitare di rimanere con in mano, come si suol dire, un pugnetto di mosche. Tuttavia, sapete che cosa possiamo trovarci in particolare?

Che cosa ci puoi trovare e i prezzi

Parliamo per la donna di jeans lunghi sia a sigaretta che a zampa, così come comodi giubbini sempre in denim. Inoltre sono disponibili pure gli shorts in questo materiale che in primavera va per la maggiore. Presentissimi anche jeans da uomo. I prezzi? Vanno da un minimo di 7 euro e 99 a un massimo di 12 euro e 99.Possiamo inoltre contare su un vasto assortimento di taglie e di vari colori.

Tra l’altro a poco possiamo pure acquistare calzini, canottiere sia da indossare in bella vita che intime, sia per uomo che per donna, nonché slip e boxer. Non mancano poi t-shirt sia bianche che coloratissime in vendita a 2 euro e 99 centesimi, così come shorts dai 4 euro e 99 centesimi ai 6 euro e 99 centesimi, pantaloni leggeri agli stessi prezzi e vestiti lunghi a 9 euro e 99 centesimi.