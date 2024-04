Moneta 20 centesimi rara, per un piccolo difetto il suo valore schizza alle stelle: vendila immediatamente

Moneta da 20 centesimi rara, se ha un piccolo difetto vale una fortuna. Vendila subito a un collezionista!

Diciamocelo molto francamente, potersi portare a casa tanti bei soldini senza sostanzialmente muovere un dito, e soprattutto in maniera del tutto lecita, è una grandissima fortuna. Non per nulla con la mancanza di denaro che sovente riscontriamo sul nostro conto corrente, sia esso bancario che postale, ciò rappresenta una vera ventata di aria fresca.

Avere il portafoglio quasi vuoto e non sapere spesso come fare per pagare tutte quante le numerose spese a fine mese costituisce indubbiamente fonti di grandi e grave preoccupazioni. E se poi abbiamo anche dei figli piccoli a carichi è ovvio che aumentino pure in maniera esponenziale.

Il problema è che il momento di pesante crisi che vige ancora nel nostro Paese non ha la minima intenzione di abbandonarci, per lo meno non a stretto giro. Ormai lo abbiamo capito tutti quanti. Il lavoro è sempre meno e nel contempo i rincari la fanno da padroni ovunque. Dunque se abbiamo a disposizione dei metodi leciti per avere dei soldini di più in tasca non possiamo non sfruttarli.

Moneta rara da 20 centesimi, grazie a questo difetto vale una fortuna

Ribadiamo che parliamo di qualcosa che non va assolutamente contro la Legge. Difatti vendere a un appassionato, se non a un vero e proprio collezionista, qualcosa di raro, come, in questo caso, di una moneta particolare non costituisce un reato! Ovviamente per essere sicuri di avere tra le mani una rarità è bene farla studiare e valutare da un esperto.

Stiamo poi attenti ove la mettiamo in vendita. Se per esempio ci affidiamo a uno store online seguiamo fedelmente le regola e le linee guida da rispettare per la vendita e prestiamo attenzione a non farci fregare dall’acquirente. Lo stesso però deve fare chi ha intenzione di acquistare. Detto ciò siete pronti a scoprire quale sia la moneta rara da 20 centesimi che vale un sacco di soldini?

Gli errori che valgono oro

Come già accennato dal titolo deve possedere un difetto che la rende tanto speciale e unica. Parliamo di quella da 20 centesimi per l’appunto che è stata coniata in Finlandia nel 2002. L’errore consiste nella presenza non di cinque ma di ben sei punte all’interno della stella rappresentata su di essa.

Un’altra che può farci guadagnare tanti bei soldini è sempre quella da 20 centesimi ma che è stata prodotta in Grecia ed emessa nello stesso anno. Qui la parola euro è stata scritta, anziché seguendo l’alfabeto greco, in latino. Sottolineiamo infine che più le monete sono ben conservate e più possono valere per un collezionista.