Caro bollette, aumenti illegali ai danni degli italiani: questa compagnia l’ha fatta grossa | Pioggia di rimborsi

Caro bollette, un argomento spinoso ma molto attuale. Ora una compagnia ha esagerato. Che cosa sta accadendo esattamente.

Ogni volta che riceviamo una bolletta, sia essa in formato cartaceo che digitale, a seconda della scelta che abbiamo fatto in merito, non abbiamo il coraggio di aprirla. Difatti sappiamo che la cifra che dovremo onorare sarà molto alta. Ok, ci abbiamo fatto il callo, come si suol dire, ma è altrettanto vero che non c’è mai limite al peggio.

E ora poi che il freddo è tornato, nonostante siamo in primavera, e siamo stati costretti a riaccendere le stufe e i riscaldamenti se non vogliamo gelare in casa nostra, i costi da sostenere soprattutto per quanto concerne il consumo di energia elettrica, gas e acqua sono ancora una volta aumentati.

Avremo magari ricominciato pure ad accendere maggiormente il forno principale per preparare deliziosi manicaretti per tentare di prendere per la gola i nostri cari. E, soprattutto se non abbiamo puntato sulla modalità di cottura ventilata, ci ritroveremo a pagare tanti bei soldini in più. Difatti questo elettrodomestico consuma molto.

Caro bollette, una compagnia ha esagerato e ora scattano i rimborsi e non solo

Al di là di ciò c’è anche da dire che se paghiamo molto non è sempre colpa nostra. O meglio, è chiaro che ci sono situazioni in cui dobbiamo agire come poco fa espresso, come altre in cui potremo evitare di sfruttare eccessivamente la luce artificiale quando invece potremmo farlo con quella naturale che è gratis, ma lo è anche il fatto che c’è una compagnia che ha esagerato con gli aumenti.

Non per nulla si parla di qualcosa di illegale. Il Salvagente ne ha parlato nel dettaglio raccontando anche di come tanti clienti hanno constato di non avere mai ricevuto comunicazioni scritte tramite email riguardo ai cambiamenti e ai rialzi in bolletta. E se ciò è successo è perché sono finite direttamente nello Spam.

Nel mirino c’è lei

La compagnia nel mirino della bufera è l’Enel. Ora l’Antitrust sta indagando a spron battuto. Pare che tantissimi consumatori e varie micro imprese abbiamo voluto denunciare il fatto. Si parlerebbe ad oggi di 600 denunce ma il numero potrebbe aumentare chiaramente pure in maniera considerevole nei prossimi giorni.

Intanto sono pure previsti rimborsi. Chiaramente tutto ciò è molto grave ed è fondamentale verificare l’esatto andamento dei fatti. Per ora rimane tanta amarezza nei cuori di quei tanti italiani che faticano, e nemmeno poco, ad arrivare a fine mese, e che si sono sentiti in qualche maniera traditi.