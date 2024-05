Media, AD Control acquista maggioranza di MMS. “Ecco la pubblicità intelligente”

“Siamo entusiasti di unire i punti di forza delle nostre aziende per creare il futuro del monitoraggio pubblicitario Audio/Video. Insieme siamo in grado di offrire più servizi, una portata più ampia, una copertura omnichannel. Stiamo unendo esperti del settore innovativi e culture complementari all’incessante ricerca della massima qualità in ogni momento”. Con queste parole Vanni Ganzi co-CEO di MMS e COO & Partner di Media Consultants commenta l’acquisizione della maggioranza di Metro Media System (MMS) da parte di AD Control, per rilanciarsi sul mercato dell’Advertising Intelligence, la cosiddetta pubblicità intelligente.

Cos’è l’Advertising Intelligence

Grazie all’utilizzo di questa nuova modalità, è possibile monitorare i messaggi pubblicitari dei competitor e le migliori creatività del settore di competenza, al fine di aumentare le performance delle campagne pubblicitarie. E’ così possibile raccogliere ogni informazione relativa a contesti sociali, economici e di carattere tecnologico, senza dimenticare bisogni e comportamenti dei clienti.

L’operazione, risultato del lavoro congiunto tra due realtà di riconosciuta eccellenza, unisce i due leader di mercato nel monitoraggio pubblicitario sui mezzi TV e Radio, con l’obiettivo di fondere know-how, esperienze e competenze complementari per fornire ai clienti servizi sempre più completi ed innovativi.

Una proposta completa

Con questa operazione, AD Control e MMS si posizionano come la fonte di informazione più completa ed autorevole sull’Advertising dei mezzi Radio e TV a servizio dell’intero ecosistema pubblicitario: Clienti, Concessionarie e Centri Media. “Siamo determinati a consolidare la nostra posizione nel monitoraggio pubblicitario Audio/Video sul mercato italiano e a livello globale. Siamo entusiasti di questo nuovo capitolo e ci auguriamo di continuare a guidare l’innovazione e l’eccellenza nel settore”, ha detto Andrea Scarfone Partner & CEO di AD Control e Co-CEO di MMS.

Mixer radiofonico

Due realtà consolidate

MMS è un’azienda che opera nel mercato dell’Advertising Monitoring dal 2008 ed è riconosciuta come leader in Italia nella certificazione delle campagne TV con l’obiettivo primario di gestire e mantenere aggiornata la più completa, tempestiva e affidabile banca dati indipendente degli eventi televisivi.

AD Control, fondata nel 2008, è una società di Media Intelligence per il monitoraggio e la Certificazione delle campagne pubblicitarie in ambito Audio e Video rivolta ai principali player del mercato italiano.