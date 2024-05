Capelli perfetti senza integratori: risparmi almeno 500 euro: la soluzione ce l’hai già in casa | E’ totalmente naturale

Capelli bellissimi senza integratori, ora puoi pensarci sul serio. Basta che punti all’utilizzo di qualcosa che hai già in casa.

Possedere delle belle chiome è il sogno di tutti quanti. Inoltre soprattutto per le donne andare a fare la piega una volta alla settimana dal proprio parrucchiere di fiducia è diventato una sorta di appuntamento fisso. Il problema è che con i rincari che hanno toccato tutti i settori e la grande crisi che troneggia in Italia sovente devono rinunciarci.

E così in tante decidono di tenere da parte dei soldini solo per prenotare una coccola dal loro amatissimo hair stylist quando necessitano di una rinfrescata al proprio taglio o al colore. Il problema è che sovente quando ci si lava e soprattutto asciuga i capelli da soli, in particolare se si è dediti a lavaggi assai frequenti, possiamo compiere alcuni danni.

E alla lunga la salute dei nostri capelli ne risente. Per prima cosa dobbiamo utilizzare solo prodotti di qualità, senza eccedere con la quantità, nonché adatti alla tipologia della nostra cute. E quando poi ci apprestiamo all’asciugatura non esageriamo con le temperature troppo alte del phon che dobbiamo anche tenere a una certa distanza per evitare che le chiome si secchino troppo.

Capelli al top senza integratori, non è un sogno!

Cerchiamo poi di non puntare sempre sull’utilizzo di piastre che alla lunga possono rovinarci i capelli, così come i vari ferri. Se non siamo grandi esperti è meglio non usarli se non vogliamo riscontrare poi danni seri. In ogni caso se vogliamo avere dei bei capelli dobbiamo anche pensare maggiormente alla nostra alimentazione, inserendo più frutta e verdura fresca di stagione.

Di certo ci aiuta anche il fatto di tenerci costantemente idratati come quello di proteggerli dai raggi solari eccessivamente forti in alcuni periodi dell’anno indossando cappellini. Tuttavia se vogliamo averli ancora più belli e non sborsare un sacco di soldi nell’acquisto dei classici integratori, basta che puntiamo a lui. Lo abbiamo tutti quanti in casa.

Il rosmarino, l’alleato di bellezza delle nostre chiome

Parliamo niente meno che di lui, del mitico rosmarino. Esso non è solo meraviglioso per rendere più speciali e profumati molti nostri piatti in cucina, come anche delle semplici ma nel contempo assai ghiotte patate arrosto, ma anche il nostro segreto per avere capelli forti e folti. Non per nulla è fantastico per dire no all’alopecia.

Per sfruttarlo al massimo in tale direzione dovremo utilizzare il suo olio. Se è in grado di farlo è perché lui sa stimolare la circolazione e in particolare proprio quella del cuoio capelluto. E ciò porta di conseguenza a una maggior salute del capello poiché in tal maniera i follicoli ricevono un numero superiore di sostanze nutritive che sono fondamentali per la salute delle nostre amate chiome.