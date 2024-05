Vitamina C, se riempi il frigo con questi 5 alimenti stai in salute tutto l’anno: è il segreto per l’eterna giovinezza

Esistono alimenti che, se combinati, possono davvero salvare la propria dieta e quindi la salute.

Molto tempo fa, non era molto conosciuta la cultura della dieta alimentare, organizzata non per dimagrire o perdere peso, bensì per vivere semplicemente una vita sana. Anzi, la parola stessa, “dieta”, faceva scattare il campanello d’allarme nei propri interlocutori.

Adesso, invece, grazie a un boom di informazioni sull’argomento, è possibile constatare che tutti avrebbero bisogno di seguire un piano alimentare ben delineato. Lo scopo è sempre e solo uno: offrire il giusto apporto nutritivo al proprio corpo. Questa istanza non va tradotta in rinunce o fissazioni alimentari.

Talvolta, è difficile comprendere questo punto. Quando accade e in accordo con alcune problematiche individuali, l’attenzione al cibo può tradursi in disturbo alimentare. Attenzione però: il disturbo alimentare non è solo comprensivo di anoressia o bulimia, bensì anche la vigoressia.

La vigoressia è un disturbo che riguarda, nella maggioranza dei casi, coloro che praticano pesistica o allenamenti che puntano all’ipertrofia. Questa consiste nel vedersi troppo magri o poco muscolosi, innescando pertanto delle dinamiche disfunzionali con il proprio corpo.

La dieta giusta non prevede rinunce

Negli ultimi anni si parla sempre più di un elevato consumo di carne, sia per questioni etiche che per questioni di salute privata. Al di là di ogni istanza inerente, è pur vero che l’alimentazione del mondo globalizzato è meno controllata: tutti possono avere tutto, nelle quantità preferite.

Questo ha generato una inconsapevolezza su quanto e cosa sarebbe preferibile mangiare. Per questo motivo, entrano in gioco i nutrizionisti. Costoro consigliano ai propri clienti la ricetta giusta per vivere in salute. Tra tante direttive, ve n’è una in particolare che è tanto discussa al giorno d’oggi, in questa stagione di sbalzi di temperatura: la vitamina C.

Il segreto dell’eterna giovinezza

La vitamina C ha importanti poteri antiossidanti. Questo significa, volendo semplificare, che fortifica il nostro organismo da agenti esterni, patogeni, virus e malattie di vario tipo. Preservare la propria salute si traduce dunque in beneficio anche estetico, non solo nutritivo.

Questa vitamina è contenuta in cibi prevalentemente freschi, come ad esempio nella frutta e verdura. Le arance, le fragole, gli spinaci, i peperoni, il pomodoro, i limoni, i kiwi: tutti questi alimenti contengono un alto tasso di vitamina C. Per vivere al meglio, l’ideale sarebbe consumarne 70 milligrammi al giorno per un individuo uomo medio; mentre 65 mg per una donna.