Vacanze e dieta, con queste regole non ti privi di nulla e mantieni la linea per tutta l’estate: addio ai kg di troppo

Ecco come riuscire a conciliare la dieta con le vacanze, non privandovi di nulla e mantenendo la tanto sudata linea che ci avete impiegato mesi per ottenere. Dite addio ai kg di troppo con queste facili regole.

A prescindere dalla questione estetica che quella non è importante, in quanto ognuno di noi deve piacersi così com’è, ignorando i vari stereotipi che ci sono in giro, non ascoltando le varie critiche gratuite che rilasciano gli altri.

Ma rimanere in linea, perdere quei kg in eccesso e mangiare un maniera sana ed equilibrata è una questione puramente di salute. È stato riscontrato come l’obesità o il mangiare il cosiddetto “cibo spazzatura”, provochi a lungo andare delle patologie che mettono a repentaglio la vita di ognuno di noi.

Per questo, sono in molti che si preoccupano quando arrivano le tanto attese vacanze, in quanto hanno paura di buttare all’aria tutti gli sforzi fatti, rendendoli praticamente vani. State tranquilli perché con questi semplici trucchetti, riuscirete a conciliare dieta e vacanza nella stessa frase.

Potrete finalmente non privarvi di nulla e con qualche accortezza mantenere la vostra linea tutta l’estate, dicendo addio a quei kg di troppo che normalmente vi accompagnano da settembre in poi.

Le regole per unire le vacanze alla dieta

Prima di proseguire, ricordatevi che a prescindere dai kg di troppo e qualora non soffriste di particolari patologie, ogni tanto uno sgarro è concesso anche in vacanza. Tutti abbiamo bisogno di qualche momento dove semplicemente ci si diverte con la compagnia, si mangia senza pensare alle calorie e ci si diverte. In questa maniera, le restrizioni dell’alimentazione non vi sembreranno più così insostenibili, in quanto avrete avuto il vostro momento di relax.

In realtà, la dieta non dovrebbe essere vista come un momento terribile, in quanto bisognerebbe soltanto smettere di vederla come un nemico e iniziare a pensare “a lei” come ad uno schema alimentare equilibrato e salutare. Ormai con tutte le ricette sfiziose e light che troviamo in rete, non dobbiamo più immaginarci a zucchine bollite e bistecca ai ferri, ma ci sono ormai moltissime alternative per rimanere in forma.

Qualche trucco da seguire

Ed eccoci giunti alla parte di articolo che aspettavate da tanto. Ecco come fare a conciliare la dieta in vacanza, senza fare particolari rinunce, godendosi quindi il relax, senza portarsi a casa i kg in eccesso. Ci sono vari trucchetti da seguire, come per esempio mai fare il “bis” al ristorante, cercare di evitare pane e grissini a tavola. Se potete, ogni volta che leggete il menù cercate piatti sfiziosi ma un pò meno calorici.

Inoltre concedetevi uno sgarro a pasto, se per esempio volete la lasagna, magari il dolce lo mangiate il giorno dopo e così via. Se sapete che andrete a cena al ristorante, a pranzo mangiate normalmente, seguendo lo schema alimentare di casa, in modo da non arrivare affamati durante il pasto. In maniera rilassante poi cercate di proseguire con l’attività fisica, se per esempio siete al mare, nuotate, se siete in montagna fate passeggiate e così via. Per concludere, in vacanza cercate di divertirti, rilassarvi e se potete, dov’è possibile cercate di non sgarrare troppo. Nel momento in cui l’ago della bilancia non è più allo stesso numero di quando siete partiti, fate un respiro profondo, ripensate ai bei momenti trascorsi e rimettetevi in riga appena rientrate a casa, senza sentirvi in colpa. Semplicemente, ripartite.