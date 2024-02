La separazione dei Ferragnez fa dimenticare i loro guai giudiziari: un colpo da maestri

Per effetto della separazione dei “Ferragnez” di cui si parla in questi giorni, si è finalmente smesso di parlare di Totti e Ilary, i quali, mentre a loro tempo dettero l’illusione del possibile raggiungimento di un accordo bonario (che poi finì nel nulla a un passo dalla firma), dopo ben due anni, pochi giorni fa, erano tornati agli “orrori delle cronache” con nuove pesanti accuse. Ilary- nella guerra per il mantenimento dei figli – oltre a rimarcare le abitudini di Francesco Totti nelle spese esagerate per il gioco d’azzardo, lo accusa di trascurare una delle figlie, lasciandola sola in albergo per andare in giro nei fine settimana anziché trascorrere con lei il suo tempo.

Francesco Totti, papà “cattivo”

Sul punto di questo papà definito così “cattivo”, va comunque evidenziata la gravità del fatto che, da quanto si è letto, sembrerebbe che la notizia sia trapelata dai testi degli scritti difensivi forensi (il che non fa onore a chi li ha trapelati per aver violato la riservatezza che è garantita dalla legge nei processi civili e penali), ma la morbosa curiosità che accompagna questi fatti anche nel corso di lungo tempo, come accade in queste infinite notizie come nelle puntate delle soap opera, deve indurre a compiere riflessioni più attente sulla loro vera essenza.

Il coro dei benpensanti

Per esempio, il “coro dei benpensanti” che, a loro volta, affliggono con le note espressioni di disappunto volte a dire che ci sono problemi più importanti di cui occuparsi, dimostra di essere un po’ miope per il fatto che – da sempre – il gossip che ruota intorno ai personaggi famosi ha costituito oggetto di interesse generale, anche da parte di quelli apparentemente meno interessati ma sempre silenziosamente informatissimi, soprattutto sulle questioni di coppia e di famiglia, dal fidanzamento alle nozze, dai figli al tradimento, fino alle riconciliazioni e ai divorzi, prima dei quali (1975) soltanto i più facoltosi potevano permettersi il lusso di poter annullare il matrimonio dinanzi alla Sacra Rota.

Che i personaggi siano i regnanti, gli attori, le showgirl, i registi e i produttori cinematografici più in voga, gli imprenditori, gli atleti medagliati e i calciatori da milioni di euro, poco importa; basta essere famosi per diventare un simbolo di matrice sentimentale o modello di vita per le libertà e i libertinaggi pubblici che essi possono esprimere come vogliono a dispetto dei “comuni mortali”, destinati a rimanere nell’anonimato della generica e spesso triste collettività; ma soprattutto grazie al potere esplosivo dei social network che i rapporti sociali si sono trasformati e basati sul numero dei followers che si riescono ad acquisire, creando nuovi fenomeni economici e culturali, che, nel corso degli ultimi anni, ha lanciato le figure infallibili delle fashion blogger e dei musicisti rap.

I Ferragnez hanno già vinto

Proprio di Chiara Ferragni e Fedez si sta infatti parlando, i quali hanno fatto (anche) della loro vita familiare e interpersonale (comprese le malattie) un autentico prodotto da vendere al pubblico, che evidentemente si riconosce in gran parte nella loro modalità. E dimostrando un sostegno a loro favore che nessuno si attendeva, a cominciare dai detrattori che vorrebbero vedere l’astuta imprenditrice-moglie dietro le sbarre per le presunte truffe in danno al fisco, in corso di accertamento giudiziario e il poco attento rapper-marito addirittura nell’altro mondo per le sue goffe e contraddittorie affermazioni su tutta la propria linea personale, figlioletti compresi, che – da quando sono spariti dai social – generano una curiosità collettiva quasi superiore a fenomeni certamente più delicati (come le guerre, gli eventi di cronaca nera o gli esiti elettorali).

Difatti, il mistero che ruota sulla loro separazione personale – vera o falsa che sia – costituisce il frutto di una fortissima e confermata capacità di natura comunicazionale, laddove il fatto di essere riusciti a spostare l’interesse dell’opinione pubblica sulla loro crisi di coppia per mascherare e depotenziare gli effetti dei loro guai giudiziari è davvero un colpo da maestri.