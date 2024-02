Trasporti Roma, tutte le notizie della settimana sul trasporto pubblico

Il trasporto pubblico di Roma e del Lazio si trova di fronte a una grave crisi di fondi, in seguito al mancato arrivo di fondi governativi

I lavori sulla rete tramviaria di Roma

Secondo quanto ha confermato la stessa Atac in una nota di servizio, il servizio tramviario di Roma subirà alcune modifiche nelle prossime settimane. A partire da sabato 24 scorso febbraio, la linea 8 è tornata in funzione lungo l’intera tratta Piazza Venezia-Casaletto, dopo aver superato con esito positivo le verifiche dell’ANSFISA, seguite ai lavori urgenti a ponte Garibaldi.

Per una tratta che riapre, ce ne sono altre che chiuderanno, infatti, a partire da lunedì 26 febbraio, i cantieri della rete tram si sposteranno in via dei Reti, con conseguenti modifiche che coinvolgeranno le linee 2, 3 e 19 fino a metà aprile.

In particolari, il servizio sulla linea 2 sarà sospeso lungo l’intero percorso a causa delle lavorazioni necessarie all’entrata e all’uscita dal deposito di Porta Maggiore. Per le linee 3 e 19, la sospensione riguarderà il tratto compreso tra Porta Maggiore e Valle Giulia/Risorgimento.

Per sostituire temporaneamente i tram sospesi, saranno attive delle navette bus: la 2BUS, che collegherà Mancini a Risorgimento, e la 19NAV, che opererà tra Porta Maggiore e Valle Giulia/Risorgimento.

Tram TVA: l’inaugurazione avverrà solo dopo il Giubileo

Giovedì scorso 22 febbraio si è concluso l’ultimo incontro pubblico sulla tramvia Termini-Vaticano-Aurelio (TVA) con l’annuncio dell’inevitabile posticipo dell’opera fino dopo il Giubileo del 2025.

L’assessore Eugenio Patané ha dichiarato che molte delle proposte emerse durante gli incontri saranno prese in considerazione, in particolare quella di dividere il progetto in due lotti: il primo da Giureconsulti al Vaticano, e il secondo, che coinvolge corso Vittorio, via Nazionale e Termini, che sarà avviato solo dopo l’evento giubilare.

Il tavoli di ascolto hanno permesso di accogliere numerose idee provenienti dai partecipanti, suggerendo una visione più partecipativa del processo decisionale.

Tuttavia, il rinvio dell’inaugurazione della TVA suscita delusione tra i cittadini, soprattutto se si considera l’importanza che ricopriva la TVA per la mobilità urbana e il turismo nella capitale.

Stop ai finanziamenti al trasporto pubblico di Roma: in arrivo rincari sui biglietti?

Il trasporto pubblico di Roma e del Lazio si trova di fronte a una grave crisi di fondi, in seguito alla mancata approvazione di una risoluzione per ottenere maggiori finanziamenti da parte del Governo.

La decisione del Governo di congelare le risorse dal Fondo Nazionale Trasporti (FNT) mette a rischio la stabilità di un sistema già precario.

L’assessore Patané ha evidenziato un grave deficit, stimato in circa 100 milioni di euro, e ha sottolineato che, nonostante gli sforzi, mancano ancora 24 milioni per coprire i costi operativi.

Sebbene la Regione Lazio abbia offerto risorse aggiuntive tramite il DL “Asset”, queste si sono rivelate insufficienti per colmare il gap nel trasporto pubblico romano.

Il Campidoglio sta valutando soluzioni alternative, per esempio un aumento delle tariffe per i turisti, mantenendo stabili gli abbonamenti per i residenti, ma la situazione rimane incerta, e un aumento dei prezzi dei biglietti Metrebus appare sempre più inevitabile.

Ferrovia Roma-Lido, la linea comincia a dare segnali di miglioramento?

Il servizio ferroviario sulla linea Roma-Lido ha mostrato miglioramenti nel mese di gennaio 2024, rispetto a dicembre 2023. Questo è quanto riporta il consueto report mensile a firma del Comitato Pendolari.

I dati rivelano un aumento della puntualità e una diminuzione delle corse soppresse rispetto al mese precedente. Nonostante alcuni segnali di miglioramento, il Comitato Pendolari rimane cauto, ricordando che episodi di guasti e problemi infrastrutturali possono ancora verificarsi, come dimostrato da fermi prolungati all’inizio di febbraio.

Durante il mese di gennaio, su 3258 corse previste, solo 25 sono state soppresse (0,8%), mentre 590 treni hanno subito ritardi medi di circa 4 minuti e mezzo.

Complessivamente, il 18,9% delle corse programmate ha riscontrato ritardi o cancellazioni. Per migliorare ulteriormente il servizio, sono previsti interventi di rinnovo degli impianti di alimentazione elettrica dei treni, che comporteranno un ritorno all’orario ridotto con ultime corse serali anticipate alle 21 a partire dal 5 marzo.

Resta da vedere se questi interventi saranno sufficienti a garantire una maggiore affidabilità e regolarità nel lungo termine.

Ciclabili: l’Assemblea Capitolina chiede nuovi percorsi

L’Assemblea Capitolina di Roma ha approvato una deliberazione, promossa da Zannola e Raggi, che chiede l’implementazione di nuovi percorsi ciclabili nell’area metropolitana.

Questi nuovi itinerari, che si estendono tra Termini, il Colosseo, l’Appia Antica e Tor Vergata, sono stati proposti con l’obiettivo di migliorare la connettività e la sostenibilità del trasporto pubblico nella città.

La delibera richiede specificamente l’istituzione di tre percorsi ciclabili, volti a collegare il centro urbano con le aree periferiche a est di Roma.

Questi percorsi includono una connessione tra Termini e il lotto 1 del GRAB (Grande Raccordo Anulare di Biciclette), che va dall’Arco di Costantino alla via dell’Almone, e un collegamento tra Termini e il lotto 2 del GRAB, che si estende dalla via Appia Nuova alla via Casilina, infine, prevede un collegamento tra il Parco di Tor Fiscale e l’area di Tor Vergata.

Oltre alla realizzazione di nuovi percorsi ciclabili, la deliberazione propone anche di adeguare i percorsi esistenti al fine di “rammendare” la rete in un unico percorso fruibile.

Andrea Castano – Odissea Quotidiana