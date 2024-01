Test della personalità, la prima immagine che scegli ti dice che lavoro è adatto a te: non farlo se non vuoi la verità

Scopri con questo test della personalità le tue attitudini nascoste: hai davvero scelto il lavoro della tua vita?

I test online rappresentano uno strumento utile e divertente per staccare un po’ dall’alienazione della routine quotidiana e per scoprire nuovi lati di sé, peraltro in modo assolutamente intuitivo e spontaneo.

In questo caso, ti chiederemo di concentrarti semplicemente sull’immagine sovrastante, e di lasciarti catturare dal soggetto che più ti attira a livello inconscio.

Come puoi vedere, nella foto sono immortalati un classico cubo di Rubik, una chiave rossa e alcuni mattoncini da costruzione. Devi solamente affidarti al tuo sguardo, e scegliere senza preconcetti in pochi secondi.

Nel paragrafo sottostante troverai delle indicazioni utili per il tuo presente o – chi lo sa – anche per il tuo futuro professionale. Molto spesso la scelta del lavoro si può rivelare fortuita e casuale… Ma se davvero identificassimo i settori che più premiano le nostre inclinazioni naturali? Concediti un bel respiro e vaga con lo sguardo sulla foto; quando avrai effettuato la tua scelta, passa al paragrafo successivo: il responso potrebbe sorprenderti!

Test della personalità: i risultati

Se hai scelto il primo oggetto, ovvero il cubo di Rubik, sei una persona votata alle sfide e al ragionamento, e ti piace l’idea di risolvere enigmi e arcani inaccessibili. La tua carriera potrebbe sbocciare dietro a una scrivania, in mansioni come programmatore, progettista o docente informatico: forse non possiedi molte skills sociali, ma nel tuo campo potresti rivelarti un autentico asso!

Se invece hai optato per la chiave rossa, sei probabilmente incline allo studio delle materie umanistiche e ti piace esplorare la complessità delle situazioni e delle persone che conosci. Per te una buona opzione potrebbe essere un impiego nel settore della psicoterapia, del life-coaching o magari una semplice mansione a contatto con il pubblico, come barista o addetto alle vendite. L’importante è il confronto e la scoperta di nuovi mondi, astratti o materiali che siano. Se infine ti sei orientato sui mattoncini in stile Lego, covi un’indole concreta e ami prenderti cura dei tuoi progetti e delle persone che ami con gesti quotidiani. La fatica non ti spaventa, né l’idea di una vita in salita: il tuo percorso professionale potrebbe collocarsi nell’edilizia, nell’archeologia o, perché no, in una start-up fresca e innovativa.

Test della personalità: disclaimer

Come ogni test online, anche questo ha uno scopo puramente ludico, e mira ad intrattenere il lettore per qualche minuto.

Non ti preoccupare, dunque, se l’analisi non ti soddisfa o non corrisponde alle tue aspirazioni. Ma se, al contrario, questo strumento ti ha messo una pulce nell’orecchio, prova ad approfondire quali sono davvero le tue passioni e velleità… Potrebbe essere giunto il momento della svolta!