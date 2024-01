Asciugamani e lenzuola morbidissimi, il segreto degli alberghi: metti un cucchiaio di questo e tutta la famiglia ti ringrazierà

Asciugamani e lenzuola al top e super morbidi, il segreto sfruttato negli alberghi. Basta un solo cucchiaio di questo prodotto.

Parliamoci molto ma molto chiaramente, addormentarsi e riposarsi in lenzuola ben stirate e pulite, oltre che profumate, magari pure della profumazione che più ci aggrada, rende indubbiamente le ore da dedicare al sonno molto più piacevoli. Lo stesso possiamo dire se sono pure belle morbide anche a contatto con la pelle del viso che è generalmente molto delicata.

E che dire di quando prendiamo in mano un asciugamano e ci rendiamo conto che sia bello soffice? Tutto ciò generalmente lo constatiamo quando andiamo in albergo sia per motivi di svago che di lavoro. E poi, una volta tornati a casa, tutto ciò sparisce in una bolla di sapone. E a quel punto ci chiediamo come possiamo ottenere anche noi tutto questo nelle nostra dimora.

Alcuni pensano, come si evince leggendo svariati commenti sul Web, che servano chissà quali prodotti, magari pure assai costosi, per riuscirsi. Altri sentenziano che se si ottengono risultati del genere è perché dietro ci sono mani super esperte o macchinari per il lavaggio di spessore.

Asciugamani e lenzuola morbidissimi, il trucchetto top degli alberghi

Altri poi sottolineano che soprattutto negli hotel più di lusso molti prodotti vengono cambiati di continuo e quando sono rovinati vengono gettati. In altri, soprattutto per quanto concerne gli asciugamani si tende al monouso per una mera questione di igiene. Fatto sta che al piacere di avere a che fare sia con lenzuola che asciugamani morbidi non può essere dimenticato così facilmente.

Tanto più che pensate che non sarebbe nemmeno poi tanto difficile ottenerlo. No, non è nemmeno dispendioso. Basta, in pochissime parole, inserire un po’ di un prodotto che abbiamo di certo tutti quanti in casa e che sfruttiamo tantissimo all’interno della nostre cucine e non solo. Fuori il nome!

Basta un poco di aceto e un cucchiaio di lavanda

Parliamo dell‘aceto distillato. Ecco come potrà rendersi assai utile per ottenere lo scopo che ci siamo prefissati. Prendiamo un contenitore dotato di barattolo e versiamoci con cura 450 ml di questo prodotto, quindi aggiungiamoci un cucchiaio di olio essenziale alla lavanda che ha un alto potere rilassante oltre che una profumazione a dir poco meravigliosa.

Adesso prendiamo solo 1/4 del composto e versiamolo nella vaschetta dedicata appositamente all’ammorbidente sita nella nostra lavatrice. Ripetiamo questa semplice operazione ad ogni lavaggio. In questa maniera avremo ottenuto un ammorbidente naturale fortemente capace di rendere belle morbide le nostre lenzuola così come super soffici i nostri asciugamani.