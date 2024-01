Valanga di soldi per questi segni zodiacali: a fine gennaio avrete le tasche piene

Oroscopo, un botto di soldi in arrivo per questi segni zodiacali. La lieta novella per fine Gennaio.

La crisi è ancora molto forte nel nostro Paese e pare essere tristemente inarrestabile. Così come lo sono i rincari che hanno toccato in pr0fondità tutti quanti i settori, compreso quello alimentare che è quello che indubbiamente ci sta maggiormente a cuore. Del resto, si sa, dobbiamo mangiare per vivere.

Dunque la spesa settimanale è diventata per tutti quanti un appuntamento fisso. In ogni caso per tantissime persone farla come si deve non è sempre facile. Ergo sapere che qualcuno possa ricevere per fine mese tanti bei soldini è da vedersi come una vera mamma dal cielo. Diciamo che induce a sognare ad occhi aperti e a incrociare le dita.

A quanto pare, udite udite, alcuni segni a stretto giro avranno le tasche belle piene di soldini. Il che è fantastico anche perché dopo le festività natalizie tutti quanti abbiamo bisogno di qualche moneta in più. Non per nulla a Dicembre si tende a compiere spese che talvolta non sono previste e che non riguardano il mero settore alimentare.

Valanga di soldi per questi segni zodiacali

Ora poi che ci sono i saldi è dura non farsi prendere la mano in tale direzione. Ergo, potere avere qualche soldo per poterlo fare e senza poi dover tirare eccessivamente la cinghia per far quadrare i conti in casa e in famiglia è davvero il top. Dicevamo che l’Oroscopo è pronto a rivelarci che alcuni segni potranno farlo in tutta tranquillità.

Vi diciamo subito che se siete dello Scorpione e del Leone la ruota vi girerà male dal momento che Giove e Urano non parteggiano in alcuna maniera per voi. Lo stesso dobbiamo dire a chi è nato sotto il segno del Sagittario, della Vergine e dei Pesci. Ora il gioco si fa duro: siete pronti a scoprire se siete tra i favoriti o no?

Bilancia, Capricorno e Toro, i più ricchi del mese

Partiamo dal terzo posto dove con la medaglia di bronzo tr0viamo la Bilancia che troverà sì alcuni momenti importanti di guadagno per fine mese ma sarà soprattutto in primavera che raccoglierà i frutti più interessanti e che faranno sperare sempre più in positivo per il lato economico. Con la medaglia d’argento ecco invece il Capricorno.

Questo segno per la verità sarà fortunato un po’ per tutto l’anno vigente a livello di guadagni, dunque tenderà farci il callo. Il consiglio è però di non farci l’abitudine. Infine sul podio troviamo il Toro. Urano tenderà a portare molti cambiamenti all’interno dei propri business, anche repentini, che bisognerà saper cogliere al volo.