Forma del viso, se hai questa qui puoi permetterti qualsiasi taglio di capelli: per le altre è un disastro

Non tutti sanno che in base ai lineamenti del volto c’è un taglio dei capelli che può valorizzarli al massimo. Andiamo a scoprire cosa bisogna sapere per fare la scelta giusta

Molte donne quando si recano dal parrucchiere non sono sicure di cosa vogliono, quindi è alta la probabilità di restare deluse davanti allo specchio al termine del lavoro. C’è chi mostra una foto per rendere meglio l’idea di come si vuole uscire dal salone di bellezza.

L’hair stylist può anche soddisfare la richiesta fatta, ma poi il risultato non piace. In realtà bisogna sapere che per una forma di viso corrisponde un taglio ideale. Spezziamo una lancia a favore di si esercita l’arte delle forbici…loro nel maggior parte dei casi non hanno colpe!

A tal proposito è possibile consultare il libro di Ennio Minazzoli intitolato “Tecnica moderna del parrucchiere per signora” del 1987, fondamentale per chi decide di intraprendere questo tipo di attività dedito alla bellezza. Sfogliando le pagine è possibile scoprire che c’è da fare uno studio sulle forme del naso, della testa, del viso e degli occhi, del collo e del corpo.

Solo seguendo queste regole c’è la possibilità di essere felici del cambio look. Infatti non tutte possono optare per lo stesso. Se hai queste caratteristiche sarebbe meglio evitare dei tagli e scegliere altri.

Ecco tutti i segreti per avere un look da favola, il suvcrsso è garantito!

Se hai un viso tondo devi puntare sul volume, dunque vanno bene sia i capelli corti che lunghi. Tuttavia devi sempre tenere conto dell’asimmetria. Il ciuffo laterale esalta i lineamenti del viso a differenza della frangia. Consigliabile la piega mossa, non liscia.

Se il viso ha una forma ovale non si deve eccedere né con il corto né con il lungo. Basta una via di mezzo con un capello mosso. Si va sul complicato quando si ha un viso triangolare e quadrato.

Il taglio perfetto per coloro che hanno un viso triangolare e quadrato

Nel primo caso si ha una fonte larga con mento a punta e allungato. Ragion per cui qui bisogna prediligere il taglio medio con una scalatura idonea nel valorizzare il viso. Stiamo parlando del caschetto. Il capello mosso non deve eccedere troppo perché rischierebbe di far spiccare maggiormente il mento.

Infine con la seconda categoria menzionata, ovvero quella del viso quadrato, si sposa perfettamente il capello riccio, ondulato e scalato. Consigliabile anche una frangia sfoltita e non troppo lunga.