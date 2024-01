Università, fai questo test e scopri qual è (o quale sarebbe potuta essere) quella più adatta a te

Università, affronta questo test e scopri quale è o quale sarebbe stata la tua ideale. Sei pronto a scoprirlo?

In tanti si chiedono di tanto in tanto se in passato abbiano fatto la scelta più adatta a livello di studi, soprattutto se si tratta di Università. Di certo con il passare inevitabile del tempo molte cose sono cambiate anche in quest’ambito. Altri ancora si trovano ora nella condizione di prendere questa decisione che è indubbiamente molto importante.

Al di là del fatto di dove si svoglia frequentarla, se privata o statale, bisogna aver chiaro che cosa vogliamo fare da grandi. Difatti poi generalmente andremo a svolgere una professione per la quale abbiamo studiato e magari pure a lungo. Ricordiamoci poi che studiare costa sempre e comunque.

Pertanto non bisogna far gettare al vento soldi alla nostra famiglia e non dobbiamo farlo nemmeno noi stessi se non siamo convinti di ciò che vogliamo fare e studiare. Detto ciò, si può anche decidere di laurearsi per vanto personale. E anche ciò, se chiaramente una persona può permetterselo dal punto di vista economico, è sempre un valido motivo per farlo.

Università, con questo test scopri quella giusta per te

Fatto sta che nel fare la scelta non dobbiamo in alcuna maniera farci influenzare dagli altri, dunque dai nostri familiari o amici. Non decidiamo per esempio di frequentare Giurisprudenza solo perché nostro padre è un bravo avvocato o di diventare un ingegnere perché tutti i nostri compagni di liceo lo sognano.

E noi con questo piccolo test vi vorremo aiutare in tale direzione. Chiudete per qualche istante gli occhi. Mettete come sottofondo una musica rilassante e spegnete il cellulare. Sorseggiate piano un bicchiere d’acqua. Ora fatevi una domanda ben precisa: come mi vedo io fra dieci anni? Iniziate a lasciarvi andare sedendovi sulla vostra poltrona preferita.

Poniti una sola domanda

Così rilassati, ripercorrete un poco alla volta la vostra vita per immagini. Sicuramente i ricordi di vario genere vi affioreranno la mente, così come dialoghi realizzati con tante persone. Pensate a che cosa vi piace davvero fare anche al di là degli impegni scolastici e soprattutto che cosa vi fa sentire bene e realizzati. Quando avete riflettuto, aprite gli occhi.

La prima idea che vi verrà in mente in quel istante sarà quella giusta. A quel punto informatevi come si deve non tanto sulle materie sa studiare nello specifico, quello lo farete poco dopo, ma in che cosa consiste il lavoro che vorreste fare. Adesso vagliate se avete le basi liceali adatte e fate i vostri conti. Ora sapete che cosa dovete fare e che cosa scegliere.