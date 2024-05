Bancomat clonato, evita il peggio con questa procedura: se agisci in fretta ti salvi il conto corrente

Bancomat clonato, se vuoi tutelarti devi agire in fretta. Altrimenti ti svuotano il conto in men che non si dica.

Ogni giorno alla TV sentiamo notizie di furti e di truffe di vario genere. Ok, sui Social ormai il terreno è assai fertile e sfruttato in tale direzione ma anche nella nostra vita non virtuale le insidie sono ancora parecchie. Diciamo che magari quando tendiamo ad abbassare la guardia ecco che i malviventi pensano che sia bene agire per fregarci.

Molti poi non hanno perso il vizio di spiarci e di studiarci, dunque di capire le nostre abitudini. E fra di esse vi è anche quella di andare a ritirare i soldini a un ATM. Un’azione semplice e che compiamo di certo senza pensarci troppo anche se con la brutta crisi che vige tuttora nel nostro Paese con i prelievi di soldini dovremo andarci molto piano.

Lo stesso dobbiamo dire del gesto di strisciare in maniera eccessiva, per non dire proprio compulsiva, la nostra carta ogni volta che mettiamo il naso fuori casa o che ci troviamo a dare un’occhiata a uno store online. Insomma, parola d’ordine è moderazione. Inoltre sarebbe anche d’uopo stare attenti dove utilizziamo il nostro Bancomat se non vogliamo andare incontro ad amare sorprese.

Bancomat, non usarlo sempre e comunque

Per prima cosa occhio a pagare online se non conoscete bene la realtà e soprattutto se vi sembra che per i pagamenti vi stiano indirizzando a dei siti o comunque link poco sicuri. Qui potete evitare il peggio utilizzando per pagare le prepagate che non sono collegate direttamente al vostro conto corrente.

Altra dritta da tenere in viva considerazione è quella di applicare la stessa sicurezza anche in quei negozi fisici che magari non conoscete e non frequentate abitualmente. Se avete con voi dei contanti potete pagare con quelli magari. Tuttavia dovete soprattutto stare maggiormente attenti quando andate al Bancomat. Cosa dovete fare subito per evitare che ve lo clonino.

Per non fartelo clonare, fai così

In primis non andate mai a fare prelievi quando è buio e, possibilmente, non optate per ATM eccessivamente isolati. Sarebbe poi meglio non andarci nemmeno durante i fine settimana. Difatti sono in quei momenti che di solito i ladri amano agire inserendo finte telecamere all’interno della cabina con il preciso obiettivo di spiarci e leggerci il pin.

Se temiamo però che lo abbiano fatto dobbiamo immediatamente cercare di bloccare la carta. La nostra Banca mette sempre a disposizione un numero verde per poterlo fare. A quel punto potremo non trovarci l’amara sorpresa di non vedere più manco un soldo sul nostro conto corrente.