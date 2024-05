Caro bollette, con questi trucchi cucini gratis tutto l’anno: risparmi almeno 300 euro e mangi da Re

Caro bollette, mai più ansia quando ti metti a i fornelli. Segui queste dritte e cucinerai un botto, risparmiando sui costi.

Cucinare è un gesto d’amore per noi stessi e i nostri commensali. E su questo pensiero in molti si commuoveranno mentre altri storceranno il naso pensando a quanto costi farlo. Eh sì, perché, in effetti, mettere in tavola dei buoni pranzetti e squisite cenette talvolta ci induce a sborsare tanti bei soldini quando andiamo a fare la spesa al supermercato.

E se poi siamo per l’appunto noi a cucinare sappiamo che oltre a spendere parecchio del nostro tempo per poterlo fare dovremo pure essere disposti a vedere lievitare i costi in bolletta. E in tal caso parliamo soprattutto quella del gas e dell’energia elettrica. Fatto sta che possiamo risolvere l’assai spinosa faccenda senza però rinunciare al piacere della buona tavola.

Alcuni sentenzieranno forse che a questo punto per poterlo fare sarà necessario puntare maggiormente su pietanze fredde o che necessitano di una velocissima preparazione, oppure di andare direttamente in pizzeria. Battute a parte, sappiate che in realtà si può comunque cucinare tutto l’anno in casa propria senza spendere una fortuna in consumi. Basta seguire semplicemente alcune dritte.

Caro bollette, così cucini sempre ma risparmi nei consumi

Per prima cosa, lo sapete che al di là del tempo di cottura, è anche la sua modalità che fa lievitare i costi? Di che cosa stiamo parlando? Del vostro caro forno. Quest’ultimo, insieme al frigo, non manca mai in ogni cucina che si rispetti. Fatto sta che se volete usarlo, cuocere bene gli alimenti ma risparmiare in bolletta, dovrete optare per la modalità ventilata anziché quella statica.

Difatti la prima consuma meno visto che utilizza per cuocere il cibo solo una resistenza e non due. Inoltre se dovete solo riscaldare degli alimenti, come una pagnotta, puntate a un fornetto elettrico piccolo o, ancora meglio, al microonde che scalda e cuoce in tempi ben più veloci. Oppure dite sì anche a questi altri elettrodomestici.

Punta su questi elettrodomestici

Parliamo della famosa friggitrice aria che sta prendendo sempre più piede nelle nostre cucine. In tantissimi la sfruttano per cuocere pranzi interi. E anche una cuoca molto amata come la mitica Benedetta Rossi ci ha dedicato un ricettario apposito. Di certo grazie a questo escamotage potremo risparmiare un sacco in bolletta. Bene è anche optare per il cuoci riso.

Lo possiamo trovare in vendita su Amazon. Per sfruttarlo non dobbiamo accendere il gas. Difatti va a corrente. Infine, se vogliamo comunque accendere il classico forno, per risparmiare non spegniamolo tra una pietanza e l’altra e, a dieci minuti dalla cottura finale, spegniamolo, mantenendo chiusa l’anta. In questa maniera continuerà a cuocere ma senza consumare un briciolo di energia.