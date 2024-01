Decorazioni natalizie, come richiuderle e conservarle: con questo trucchetto avrai tolto tutto in 10 minuti

Decorazioni natalizie, come metterle via e conservarle bene in soli dieci minuti. Il trucchetto top.

Ormai dobbiamo rendercene conto. Asciughiamoci le lacrimucce e guardiamo avanti. Dobbiamo vivere il presente. Le festività natalizie sono finite. Sono state belle, anzi, bellissime ma non sono eterne. Abbiamo pensato pure male dell‘Epifania perché lei, come recita un famoso detto popolare, ” tutte le feste porta via”.

E così anche la calzetta piena di dolci trovata vicino al camino non ha saputo strapparci molti sorrisi. Questo capita soprattutto perché dopo aver condiviso tanti momenti belli con le persone che amiamo senza avere la fretta di fare diecimila cose tornare alla quotidianità fatta di obblighi e di tanti impegni non è di certo facile.

Non per nulla in molti nel periodo natalizio hanno vissuto delle belle vacanze mentre i nostri bimbi e ragazzi non sono andati a scuola. Insomma, per nessuno è facile ricominciare. Il consiglio è quello di riprendere con la routine pian piano e in punta di piedi e non a mille. Detto ciò bisogna comunque pensare a come mettere via le decorazioni natalizie.

Decorazioni natalizie, come metterle via in dieci minuti, il trucchetto

E anche questo ci rattrista molto. Se da un lato quando andiamo ad aprire i vari scatoloni a fine novembre o inizio dicembre per addobbare la casa a festa abbiamo il cuore ricco di gioia ora siamo arrabbiati e nervosi. Non facciamo l’errore di riporle via male. Infatti se lo faremo poi il prossimo anno potremo trovarle rovinate.

Dunque rischieremo di non poterle più utilizzare, il che sarebbe un gran peccato. Ci scoccia poi perdere un sacco di tempo per compiere questa operazione. Tranquilli! In realtà basta solo ingegnarsi e in pochi minuti potremmo risolvere in men che non si dica la faccenda. Diciamo che ci potranno bastare solo dieci minuti. Come farlo? Con questo semplicissimo trucco.

Basta un poco di pellicola trasparente

Per mettere via l’albero nonché i vari alberelli puntate sulla pellicola trasparente o dei sacchetti di questo materiale. Vi basterà nel primo caso avvolgerli mentre nel secondo inserirli dentro. In questa maniera non dovrete smontarli e l’hanno prossimo li troverete puliti, ben conservati e pronti da esporre.

Per quanto concerne oggetti e altri monili natalizi, non metteteli via a caso! Anche qui inseriteli in sacchetti trasparenti se non sono fragili. Se invece lo sono avvolgeteli nella carta di giornale e poi inseriteli negli scatoloni avendo la premura di scrivere sopra che cosa contengono. Et voilà, decorazioni natalizie archiviate in poco tempo e in maniera efficace.