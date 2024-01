Aceto di mele, lo bevo tutte le mattine e mi è successo questo: effetto incredibile sul corpo e organismo

Aceto di mele, bevilo ogni mattina e scoprirai che cosa potrà accadere al tuo organismo. Pazzesco!

Indubbiamente la salute è uno degli argomenti che dovrebbe starci più a cuore. Non per nulla è la cosa più preziosa ma anche più fragile e imprevedibile che abbiamo. Ed è proprio per questo motivo che non dovremmo infischiarcene trascorrendo una vita fin troppo sedentaria e stressante. Fondamentale è poi tenersi costantemente idrati oltre seguire una dieta, varia, sana ed equilibrata.

E all’interno di essa, come i nutrizionisti continuano a ripeterci, non può mai e poi mai mancare, tanta frutta e verdura fresca di stagione. Bene è anche sorseggiare tre tazze di tè verde al giorno, meglio se matcha che è il top, così come tisane drenanti e digestive dopo i pasti e durante le ore diurne mentre rilassanti la sera prima di andare a dormire.

Fondamentale è poi dormire le canoniche otto ore a notte. Al di là di ciò se vogliamo tenerci maggiormente in forma soprattutto ora che, complici le festività natalizie, ci siamo concessi dei peccati di gola in più a tavola, possiamo chiedere una mano a qualcosa che troviamo in vendita in tutti i supermercati, discount compresi. Parliamo dell’aceto di mele.

Aceto di mele, bevilo ogni mattina e vedi che succede al tuo organismo

In pochi lo conoscono, anzi, diciamo che alcuni forse, tra i più giovani, fino a qualche istante fa ne ignoravano l’esistenza. Il che è un vero peccato perché oltre a donarci tantissimi benefici è pure buonissimo. In cucina possiamo sfruttarlo per condire un’insalata di verdura cruda oppure per creare una sfiziosa marinatura per la carne o il pesce.

Tuttavia c’è chi, come molte star di fama internazionale adora berlo al mattino, non appena hanno messo i piedi fuori dal letto, dunque a stomaco vuoto dopo il riposo notturno. Lo bevono diluito in un bicchiere d’acqua. Diciamo che ne basta mezzo cucchiaino per notare a stretto giro il grande cambiamento che può donare al nostro organismo.

Benefici top sotto ogni punto di vista

Per prima cosa ci aiuta a tenere a bada i riflussi gastrici e a digerire meglio. Capite pertanto che è anche fortemente in grado di evitare il formarsi di assai fastidiosi gonfiori, che sono pure molto antiestetici nella zona dell’addome. E poi ci aiuta a rimanere in linea e a perdere peso. In che senso? E soprattutto come fa?

In sostanza aiuta a ridurre i livelli di zucchero nel sangue e a mantenere sotto controllo la glicemia. Ciò ci consente di percepire meno il senso di fame e dell‘appetito in linea generale. Inoltre l’aceto di mele è ricco di magnesio, fosforo, calcio e potassio che sono minerali assolutamente fondamentali per la nostra salute sia fisica che mentale.