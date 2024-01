Test della personalità, la data della tua nascita stabilisce chi sei davvero: infallibile

Test di personalità, la data della tua nascita parla per te e ti svela chi se per davvero. Non scherziamo.

Indubbiamente i test vanno decisamente molto ma molto forte in Rete. Fino a molti anni fa erano pubblicati su svariate riviste anche per adolescenti ma in un mondo che va sempre più veloce e che è tecnologico al massimo è l’universo virtuale quello che ce ne offre di più. Diciamo pure che ce ne è per tutti i gusti e che quelli di personalità sono quelli che piacciono di più.

Il consiglio è quello di affrontarli da solo al fine di essere sincero al 100% con le risposte. Inoltre non dobbiamo avere fretta e isolarci un attimo dal Caos per svolgerlo nella maniera più corretta possibile. Detto ciò, per svolgere quello che ti proponiamo dovresti rispondere a una sola e semplicissima domanda: quando sei nato?

In realtà non ci servono il giorno preciso e l’anno ma solo il mese. Difatti in base ad esso saremo in grado, grazie a un importantissimo studio avvenuto alla Colombia University di dirti chi se. O meglio di svelarti, senza se e senza ma, quale sia per davvero la tua identità. Sei ora pronto a scoprirlo insieme a noi?

Se sei nato da Gennaio a Maggio, ecco chi sei

Se sei venuto al mondo nel primo mese dell’anno, dunque Gennaio, sei di certo una persona testarda e ambiziosa. Non ti fermi davanti a niente a nessuno quando vuoi raggiungere in obiettivo. Se sei nato a Febbraio sei fantasioso e possiedi un’anima creativa e da artista. Sei uno spirito libero e indomabile. Chi è nato a Marzo solitamente è molto sensibile, affettuoso e calmo. E si sente sovente incompreso.

Chi invece lo è ad Aprile possiede un’indole dinamica ed è definibile come un vero impulsivo. Odia la vita abitudinaria ed è sempre alla ricerca di nuovi stimoli. Se si è nati a Maggio si tende a essere persone volubili e che si lasciano trascinare, a volte anche un po’ troppo, dalle tentazioni, che talora possano risultare fatali.

Da Giugno a Dicembre, gli altri responsi

Sei nato forse a Giugno? Sei dolce e una persona molto piacevole da conoscere. Sei sensibile ma sai tirare fuori le unghie quando serve visto che sei anche molto determinato. Se sei venuto al mondo nel mese di Luglio sei decisamente molto estroverso e possiedi un’anima da leader. Sei poco altruista. Se sei nato ad Agosto possiedi una personalità assai complessa. Sei generoso ma sai anche essere arrogante.

E lo sei perché tendi a sentirti superiore agli altri. Se sei di Settembre sei introverso e sensibile, oltre che incline al giudizio e alle critiche altrui. Se sei invece di Ottobre sei indubbiamente affascinante e attraente. Eviti il confronto quando puoi. Se sei di Novembre sei avvolto nel mistero. Sei tutto e il contrario di tutto. Infine, se sei di Dicembre sei molto amorevole e molto legato alla famiglia.