Oroscopo, guardati le spalle da questo segno: ti pugnala non appena ti giri | Meglio fare attenzione

Oroscopo, attento! Questo segno ti pugnala non appena ti giri. Ecco qual’ è.

Con l’arrivo del nuovo anno in tanti vogliono conoscere che cosa accadrà nei prossimi mesi nelle loro vite sotto ogni punto di vista. In poche parole l’Oroscopo regna sovrano. E così vanno davvero forte le rubriche ad esso espressamente dedicate sia sulla carta stampata che sul Web. Pure in TV se ne parla e pure a go go. E nel farlo ci si intrattiene magari pure con qualche vip.

Insomma, la curiosità a riguardo è davvero tanta. E ci sono pure le cosiddette classifiche che ci rivelano, senza se e senza ma, chi sarà il meno e chi il più fortunato. Ovviamente, come sostiene il mitico Paolo Fox, bisognerebbe prendere tutto con leggerezza e non vivere in base a ciò che ci dice l’Oroscopo.

Non bisogna, insomma, diventarne schiavi. Fatto sta che sovente quando si conosce qualcuno, in base alla sua data di nascita, andiamo subito a vedere di che segno sia. Importante è però anche il suo ascendente e calcolarlo non è molto facile soprattutto perché per metterlo in atto dovremo essere a conoscenza anche di altre informazioni come l’ora di nascita.

Oroscopo, guardati alle spalle da questo segno

Detto ciò è vero che molte caratteristiche di un segno possiamo riscontrarle il più delle volte nei nostri familiari e in noi stessi. Per esempio si dice che sia nato sotto il segno del Leone sia un vero combattente. Insomma, uno che possieda un carattere forte ma anche da leader. O ancora si sussurra che un cancro sia molto lunatico, e così via.

Fatto sta che pare che ne esista uno che sia particolarmente vendicativo e invidioso. Uno che, tanto per capirci, non si farebbe alcun problema, a pugnalarci dietro alle spalle, una volta che ci giriamo e non possiamo notarlo. Se da un lato pure il già citato Leone possiede in parte questo modo di fare, è un altro che tenderebbe a farlo al massimo grado.

Chi è il più invidioso in assoluto

Parliamo del toro. Apparentemente, e lo ribadiamo, apparentemente, chi è nato sotto questo segno è tranquillo e serafico. Tuttavia sotto sotto può meditare vendetta. Per esempio vi confidate con un’amica toro sul vostro nuovo amore quando lei non riesce a tenersi un uomo manco a peso d’oro? Ecco, può essere che poi si vendicherà raccontando cattiverie su di voi.

O ancora svelando in giro le vostre confidenze, prendendovi pure in giro. Noi non ci accorgiamo quasi mai di nulla perché ci appare tanto cara ma alla fine si rivelerà quello che è, ovvero una persona profondamente invidiosa e incapace di essere felice per la felicità di chi le sta accanto.