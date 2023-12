Oroscopo, questo segno sta per ricevere un assegno milionario: se è il tuo preparati a cambiare vita

Oroscopo della fortuna: uno dei segni zodiacali inizierà il 2024 sotto la stella più propizia, la svolta economica sta per arrivare.

Siamo ormai nel pieno dei festeggiamenti natalizi, e tra pochi giorni giungerà anche il momento di gettarsi alle spalle l’anno appena trascorso per accogliere il nuovo.

L’intero periodo suscita regolarmente riflessioni postume e valutazioni per il proprio futuro; non è inusuale, d’altronde, stilare un bilancio delle proprie vite al netto degli obiettivi raggiunti e delle difficoltà recentemente abbattute.

La fine di un anno rappresenta semplicemente la conclusione di un ciclo e l’inizio di quello successivo: quale momento migliore per sbirciare le opportunità che le stelle hanno in serbo per i vari segni zodiacali?

Nel paragrafo successivo troverai le novità imminenti per tutte le costellazioni, nonché il segno più fortunato del 2024!

Oroscopo di fine anno: ecco cosa ti attende nei prossimi giorni

Cominciamo la classifica dei segni fortunati a ritroso, con lo Scorpione che purtroppo avrà a sfavore Giove e Urano fino alla fine di maggio. Si sconsigliano quindi gli investimenti avventati e gli azzardi economici: dopo il salasso natalizio, è ora di fare economia! Proseguiamo poi con il Leone, anch’esso in preda agli effetti negativi di entrambi i pianeti fino a maggio. Tuttavia, nel suo caso potrebbero aprirsi possibilità professionali inaspettate. Occhi aperti anche per il Sagittario: i primi 6 mesi dell’anno si rivelano il periodo adatto per gli investimenti, ma nei restanti 6 arriverà Giove in opposizione. La parola d’ordine è: tempismo.

Per quanto riguarda i nati della Vergine, vale lo stesso: date fondo a progetti ed energie nei primi mesi dell’anno, in modo da avere un paracadute mentale verso la fine del 2024. Il segno dell’Acquario vanta l’abilità di cadere sempre in piedi, tuttavia è il caso di fare attenzione alla congiunzione tra Giove e Urano, che potrebbe contrastare progetti lavorativi ambiziosi e anche obiettivi sentimentali. Per i Pesci, via libera ai salti nel buio fino a giugno: premieranno! Al contrario, i nati dell’Ariete vedranno la propria fortuna impennarsi da giugno in avanti: attenzione solo agli influssi di Saturno, che potrebbero giocare brutti scherzi!

I segni in pole position per il 2024

Per i nati dei Gemelli si profila un anno molto impegnativo, in cui potrebbero verificarsi alcuni ribaltoni professionali inaspettati. Meglio così: il cambiamento si rivelerà azzeccatissimo! Il Cancro può invece limare la sua abituale cautela: il 2024 sarà tutto in discesa.

Bene anche la Bilancia, soprattutto nella seconda metà dell’anno: il bilanciamento psicofisico ed economico saranno al top, e le finanze non mancheranno. Per il Capricorno è in arrivo un anno decisamente vincente, e potrà finalmente coronare i suoi obiettivi di lunga data, senza rinunciare a sfizi costosi e investimenti ambiziosi. Sul trono siede infine il Toro: gli influssi benefici di Giove favoriranno scambi commerciali e iniziative azzardate per tutto l’anno, e Urano fornirà la giusta capacità di adattamento agli imprevisti. Arriveranno anche entrate economiche ragguardevoli: è proprio il momento giusto per le spese folli!