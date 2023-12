Lenzuola, se le lavi a 30° o 40° stai sbagliando tutto: la temperatura corretta è questa e per un motivo ben preciso

Lenzuola, se le lavi come al solito a 30° o 40° sbagli e pure alla grande. La temperatura corretta.

Per il nostro benessere fisico e psicologico, oltre che per la nostra salute, che è il dono più importante ma anche più instabile e fragile che abbiamo, dobbiamo tenere costantemente pulita e igienizzata la nostra casa. Difatti, qualora non lo facessimo, diventerebbe in men che non si dica un super ricettacolo di batteri.

E capite bene che quest’ultimi non sono di certo il massimo per il nostro organismo. E lo stesso dobbiamo dirlo delle nostre lenzuola. Dormendoci per ore è chiaro che dopo qualche giorno andrebbero lavate con molta cura nella nostra lavatrice. E se con noi sul letto dormono animali domestici tale lavaggio dovrebbe essere messo in atto con ancora maggior frequenza.

Se poi siamo raffreddati o influenzati, o siamo ancora stati colpiti dal Covid- 19 che si è riproposto tuttora nelle nostre vite, è necessario provvedere praticamente ogni giorno al cambio e al loro lavaggio. Fatto sta che è proprio qui che compiamo un fatale errore. Parliamo di quello di lavare le nostre lenzuola a 30° o 40°.

Lenzuola, se le lavi tra i 30° e i 40° sbagli tutto quanto

Lo sappiamo, sarete rimasti malissimo perché lo avete sempre fatto. Non sentitevi in colpa ma ora correggete immediatamente il tiro. Lo diciamo per il vostro bene. Ora vi spieghiamo tutto per bene. In sostanza voi lavate le vostre lenzuola non solo per averle belle pulite e profumate, anche se tutto ciò è decisamente piacevole sotto ogni punto di vista.

Difatti quando dormiamo con delle lenzuola così siamo indotti a riposare meglio. E lo stesso possiamo dire quando indossiamo un pigiama nuovo o comunque appena lavato e super profumato. Detto ciò, sapete quale sia invece la temperatura ideale per lavare in lavatrice le nostre amate lenzuola? No? Niente paura! Ve lo diciamo noi!

La temperatura ideale

Si tratterebbe di una che oscilla tra i 60° e i 90° anche se è bene non esagerare troppo con i gradi se il tessuto è leggero o molto delicato. In ogni caso già puntando sui 60° potremo ottenere una pulizia bella profonda oltre che una bella azione di igienizzazione. Difatti se non si attiva la seconda non si eliminano come si deve i batteri e i vari microbi.

Capite dunque bene che se siamo malati o se siamo dei soggetti allergici non possiamo che puntare su questo tipo di lavaggio se non vogliamo poi dormire in lenzuola, seppur lavate, profumate e pure ben stirare, ancora ricche di germi. In ogni caso il lavaggio a 60° è vivamente consigliato soprattutto per capi bianchi e di lino.